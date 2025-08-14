Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

Sala del Senado aprueba en general proyecto de ley que busca regular las apuestas en línea

Tras 27 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones, avanza en el Congreso la propuesta legislativa que busca establecer un marco normativo para los casinos online.

Por: Blanca Dulanto

Publicado: Miércoles 13 de agosto de 2025 a las 20:40 hrs.

Casinos Senado Proyecto de ley impuestos recaudación ilegal Blanca Dulanto
<p>Sala del Senado aprueba en general proyecto de ley que busca regular las apuestas en línea</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Walmart Chile gana “en todas sus partes” disputa con Unimarc que denunció competencia desleal en campaña “Total + bajo”
2
Economía y Política

El SII sube la vara y fortalece el control de ventas realizadas a través de plataformas extranjeras
3
Empresas

Adelco no logra convencer a sus acreedores: tribunal decretará quiebra de empresa ligada a la familia Paulmann Mast
4
Mercados

Exintegrante de la mesa técnica de pensiones advierte que el SIS “está en una encrucijada crítica”
5
Mercados

Reforma previsional: más de 150 mil trabajadores al mes se convertirían en beneficiarios del seguro de lagunas
6
Economía y Política

Kast en seminario de Moneda Patria Investments: “Es muy difícil crecer al 4%, pero se puede hacer. Ya hemos visto la fórmula”
7
Mercados

“Compra en diciembre y sal en mayo”: la regla de oro de las bolsas adaptada al IPSA, según Bci
8
Empresas

El fondo escocés Baillie Gifford apostó por SQM en plena caída de precios del litio: “Tiene resiliencia y potencial alcista”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete