Plataformas de apuestas online ponen cifras a su negocio y estiman que aportes al Fisco podrían llegar a los US$ 800 millones anuales

La batalla de las plataformas online de casinos por cambiar el trato que les dan en Chile está lejos de terminar.

Y con el ánimo de entregar cifras reales del impacto de estos sitios de juegos, la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea contrató a la empresa norteamericana Yield Sec para dimensionar el tamaño de esta industria en el país: número de competidores, ingresos, jugadores y potencial aporte fiscal.

Los resultados sorprenden. Para empezar, es un sector grande y diverso: según la información levantada por consultora, en 2024 operaron 3.816 plataformas de casinos en línea en Chile, ya sean sitios web o aplicaciones accesibles para el contenido comercial de apuestas y juegos desde dentro del país, sin el uso de una VPN. Y tres actores -Betano, Coolbet y Jugabet- tienen el 70,6% de la audiencia.

En cuanto al alcance, el informe reveló que fueron 5,4 millones los chilenos interactuaron con contenido de apuestas en línea el año pasado, lo que equivale a alrededor de un 29% de la población total del país.

Yield SEC sostuvo que el mercado de apuestas en línea en Chile alcanzó un tamaño estimado de US$ 3.100 millones en ingresos brutos por juego durante 2024.

Adicionalmente, según los datos recopilados, el 87% del tráfico se concentró en los 25 principales operadores, con Betano, Coolbet y JugaBet liderando el sector; porcentaje de concentración del mercado que -a juicio de la empresa estadounidense- se debería “mantener y trasladar a un porcentaje de canalización que redunde en una regulación eficaz y exitosa”.

Dicho esto, Yield Sec planteó que “la regulación en curso que está desarrollando el Gobierno tiene un reto importante”.

En esa línea, el representante legal de la Agrupación de Apuestas en Línea, Carlos Baeza, indicó que “el mercado de plataformas de apuestas en línea es significativamente más grande de lo que el Gobierno ha estimado”.

Dicho esto, este asesor indicó que la recaudación fiscal podría situarse entre US$ 600 millones y US$ 800 millones anuales, cifra que es significativamente superior a las estimaciones que realizaron las autoridades de Hacienda en un principio, las cuales bordeaban los US$ 50 millones.

Baeza, que asesora a la asociación que agrupa a Betsson, Betano, Coolbet, Latamwin y Betwarrior, ha señalado con anterioridad a Diario Financiero que las autoridades tienen una errada visión de la industria y que “tenemos una sensación de que la estimación que hace Hacienda del potencial de recaudación fiscal es muy insuficiente”.

Importancia de regular

A juicio del representante legal de la Agrupación de Apuestas en Línea, el informe de Yield Sec viene a confirmar lo importante que es normar la industria.

El proyecto de ley respectivo fue aprobado en general por la Comisión de Economía del Senado en abril de 2024 y desde esa fecha se encuentra a la espera de ser revisado por la Comisión de Hacienda.

“Este informe nos muestra por primera vez, con contornos claros, la realidad invisible de un mercado que necesaria y rápidamente debe ser regulado”, sostuvo Baeza y agregó que “los resultados del informe son contundentes: 5, 4 millones de personas en Chile interactúan con plataformas de apuestas en línea al año. Esto confirma que no estamos hablando de un mercado marginal, sino de una industria consolidada que opera sin una regulación adecuada. La regulación no solo es necesaria, sino urgente”.

Dicho esto, indicó que no regular este mercado significaría perder una recaudación muy importante en un contexto de déficit fiscal y concluyó que “la regulación de las plataformas de apuestas en línea permitirá financiar políticas públicas de forma permanente, lo que, en momentos de graves y reconocidas limitaciones financieras por un complejo déficit fiscal y crecientes gastos futuros, es una buena noticia para Chile y para el Ministerio de Hacienda”.

“Las estimaciones muestran que, con una regulación adecuada, la recaudación fiscal podría ser 10 veces más de lo proyectado por Hacienda. Estos recursos equivalen al financiamiento de políticas clave como la reforma de pensiones o la condonación del CAE”, puntualizó.

Baeza planteó que la recaudación fiscal aumentaría con una carga tributaria adecuada, que potencie la tasa de canalización. En ese sentido sostuvo que “si se corrige la carga tributaria que establece hoy el proyecto, que llega a 37,6% (incluyendo IVA) por una carga tributaria promedio a nivel mundial del 22%; la recaudación fiscal puede pasar de US$ 800 millones a US$ 1.000 millones al año”.

En esa línea, el fundador y CEO de Yield Sec, Ismail Vali, sostuvo que “en todos los mercados regulados que monitoreamos vemos un impacto de la regulación equivocada y los altos impuestos conduce a la entrada de un nuevo tipo de operadores de juego en el mercado: ilegales y criminales”.

Y agregó: “si la futura regulación es equivocada en sus objetivos, tomará un mercado que actualmente opera en equilibrio y lo transformará en lo que vemos en muchas jurisdicciones hoy: un mercado para el país que se divide en dos industrias: una legal y que paga impuestos; y una industria que es ilegal y criminal”.