No llueve pero gotea: Ebitda semestral de Aguas Andinas sube 6% y registra casi las mismas ganancias que a junio de 2024

La sanitaria metropolitana registró utilidades por $ 75.768 millones en la primera mitad de 2025, siendo menor sólo por $ 739 millones respecto a igual periodo del ejercicio previo.

Un primer semestre casi sin cambios en términos de ganancias registró la sanitaria metropolitana Aguas Andinas. La utilidad neta al 30 de junio de 2025 alcanzó los $ 75.768 millones, siendo menor por sólo $ 739 millones respecto de igual periodo 2024.

Mejores noticias se vieron en el Ebitda de la compañía controlada por la europea Agbar: "Aguas Andinas mantiene su crecimiento en Ebitda alcanzando los $ 186.930 millones al 30 de junio de 2025, lo que representa un aumento del 6% respecto al año anterior", dijo la empresa en su análisis razonado.

Como hechos relevantes de la primera parte del año, la compañía destacó que, "orientadas a fortalecer la infraestructura sanitaria de Santiago" como la renovación

Aguas Andinas explicó que estos desembolsos forman parte de un portafolio de proyectos estratégicos hacia el mediano y corto plazo incluidos en el acuerdo tarifario alcanzado con la autoridad para el período 2025-2030, que establece un aumento gradual pudiendo alcanzar hasta un 12% en el año 2030.

Respecto a la situación hídrica, al cierre de junio 2025 el Embalse El Yeso presentaba un nivel de volumen correspondiente al 82,3% de su capacidad, debido principalmente a las buenas precipitaciones registradas en el 2024 junto a gestión permanente de la cuenca del río Maipo.

"No obstante, en esta primera parte de 2025 el nivel de precipitación ha sido menor a los últimos años, por lo que el nivel de los próximos meses determinará si debe tomarse alguna decisión para asegurar también las condiciones de suministro para el verano de 2026", adelantó la sanitaria.