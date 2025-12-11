TAG sobre el Puente Industrial: a menos de un mes de su inicio, polémico cobro registra su primer alza

Aunque el incremento se aplicará a todas las autopistas concesionadas del país, de acuerdo a la variación del IPC, la medida llega en medio de una campaña de los vecinos y autoridades locales para retrasar o moderar la tarifa hasta que la obra esté totalmente entregada.

Una nueva polémica se suma a la tensa situación generada por el inicio de los cobros del TAG sobre el Puente Industrial, ya que a partir enero, y a menos de un mes de haberse iniciado el sistema de pago, la tarifa para los vehículos que crucen el viaducto sobre el río Biobío aumentará 3,4% a $ 762.

Se trata de un incremento que se aplicará a todas las autopistas concesionadas del país, de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado a noviembre. Desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) aclararon que el alza está regulada por los contratos de concesión, así como también en las bases de licitación y que “el reajuste refleja una tendencia moderada en comparación con los últimos cinco años, lo que implica un menor impacto en el costo para los usuarios”.

Aun sin respuesta

Pese a que el anunció se ajusta a la normativa, el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, advirtió que la medida desincentiva aún más el tránsito sobre el Puente Industrial, que tras el inicio del cobro del TAG, el 24 de noviembre, ha mermado la circulación vehicular redireccionándola a la ya congestionada Ruta 160.

Cabe recordar que, previo al inicio de los cobros, Giacaman, junto a los alcaldes de San Pedro de la Paz y Hualpén, presentaron al MOP una propuesta de pago parcializado hasta que las obras estén completamente finalizadas. A aún no hay respuesta del Gobierno a esa alternativa.

“No darnos respuesta o tomar en consideración lo que hemos propuesto demuestra que (la ministra de Obras Públicas, Jessica López) no conecta con el sentir de la Región del Biobío”, enfatizó y añadió que “yo creo que la ministra erró en la estrategia y para colmo ahora quiere subir el TAG que acaba de comenzar a cobrarse”.

A pesar de la propuesta regional y el reciente anuncio de la nueva alza, la postura del MOP ha sido firme en apegarse a los contratos de concesión vigentes, manteniendo el cobro total y ahora, el reajuste programado para enero de 2026.