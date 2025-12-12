Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF
Señal DF

Caída del dólar e impulso del IPSA: ¿qué espera el mercado post elecciones?

La bolsa local llega a la elección presidencial con un histórico resultado. El IPSA cerró ayer en un nuevo máximo al alcanzar los 10.400 puntos y posicionarse en el top 10 de las bolsas en el mundo durante el año. En tanto, el dólar bajó la barrera de los $910.

Por: Magdalena Espinosa

Publicado: Viernes 12 de diciembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Magdalena Espinosa
<p>Caída del dólar e impulso del IPSA: ¿qué espera el mercado post elecciones?</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Firma canadiense renuncia a todos sus derechos de agua para viabilizar autorización ambiental de su proyecto de tierras raras en Penco
2
Empresas

Gobierno define integrantes del Comité de Expertos para mejorar la regulación eléctrica: primera sesión será este viernes
3
Empresas

Unifrutti vuelve a salir de compras y adquiere por US$ 150 millones frutícola peruana de capitales chilenos
4
Empresas

Grupo Luksic designa a la primera mujer como gerente general en sus operaciones mineras
5
Empresas

El sincero análisis de Ostalé sobre la crisis que pasó Falabella: “Se echaba la culpa al empedrado”
6
Empresas

Grupo español Vidrala llega a acuerdo para adquirir Cristalerías Toro y entrar en el mercado chileno
7
Empresas

Las consecuencias legales tras el uso del bono pie y el impacto de su eventual eliminación en la industria inmobiliaria
8
Señal DF

Las cinco acciones en máximos históricos que subieron más de 100% en 2025
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete