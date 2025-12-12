Laurence Golborne y los desafíos para un eventual Gobierno de Kast: “No hay soluciones mágicas, ese mensaje tiene que ser claro y no alimentar expectativas que pueden ser nocivas”

El exministro de Minería, Energía y OOPP del primer Gobierno de Piñera repasa las claves para el “Gobierno de emergencia” propuesto por el abanderado republicano: “La madurez y el tiempo han ido enseñando a todos que para gobernar hay que construir mayorías”.

En las vísperas del desenlace de la elección presidencial, los resultados de primera vuelta, las tendencias de las encuestas y el clima de opinión tras los últimos debates apuntan en favor de la opción de José Antonio Kast. En ese escenario, la atención de quienes buscan entender las claves del próximo ciclo político está puesta en dilucidar cómo se desarrollará un eventual mandato del republicano a contar de marzo definido como un "Gobierno de emergencia" centrado en seguridad y el crecimiento económico, con un enfoque promercado con prioridades como destrabar la aprobación de permisos, reducir el impuesto corporativo y un ambicioso ajuste del gasto público en niveles de US$ 6.000 millones.

Una voz calificada para abordar estos desafíos es la de Laurence Golborne, exministro de Minería, Energía y OOPP del primer Gobierno de Piñera, al cual aterrizó tras destacar al frente de grandes empresas como Cencosud. Con una trayectoria en la que “no he militado nunca en ningún partido político”, se define como un “hombre de pensamiento claramente de derecha, a secas”, posición desde la cual votará “sin ninguna duda” por Kast.

Desde su experiencia pública y privada –que actualmente desempeña en algunos directorios y actividades empresariales en Chile y Paraguay- Golborne repasa los grandes desafíos en ciernes para el próximo Presidente: “La política es de las tareas más difíciles que me ha tocado enfrentar en mi vida profesional, donde he hecho hartas cosas. Para tener éxito en un Gobierno es clave armar equipos que tengan habilidades técnicas de gestión, competencias políticas y también comunicacionales para llevar adelante el programa”.

"Es factible tomar medidas durante el primer año que permitan que se note un incremento en la actividad económica hacia el segundo semestre del próximo año”.

-¿Ve estas capacidades en los partidos que respaldan a Kast?

-Si el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y los partidos de Chile Vamos, van a ser la base de un potencial Gobierno de Kast, ahí hay gente que ha tenido experiencia. Y no solo a nivel ministerial o de subsecretarios, esto mismo se necesita a nivel de gobiernos regionales, seremías, intendentes, gobernadores, etc.

-¿Tiene expectativas de que Kast convoque a un espectro de sensibilidades políticas amplio más allá del mundo republicano?

-Sin lugar a dudas, y creo que lo está haciendo. La lectura de lo que veo, de conversaciones que he tenido, es que están trabajando en cómo formar los equipos que van a constituir el corazón del Gobierno, decisión que el Presidente electo tomará en los próximos meses.

-¿Qué directrices debe tener el Gobierno de emergencia que plantea Kast?

-José Antonio ha transmitido muy claramente que, independientemente de la posición que él -o el Partido Republicano- tengan respecto a lo que debe hacerse en el largo plazo, pretende establecer un Gobierno de emergencia que resuelva una serie de problemas que tienen urgencia. Yo espero que los primeros dos años estén focalizados en eso, y que en los segundos dos años se establezcan las bases para un desarrollo futuro que permita a un Gobierno de derecha continuar en esta labor.

-¿Ve capacidades y voluntad para una convocatoria amplia?

-La madurez y el tiempo han ido enseñando a todos que para gobernar hay que construir mayorías, y para eso es necesario llegar a acuerdos y ceder en posiciones que puedan ser muy particulares. Creo que esa convicción se ha ido cristalizando y tengo bastante esperanza de que este nuevo Gobierno de derecha va a integrar distintas visiones, con un sello quizás más marcado, pero que va a tener la flexibilidad para llegar a acuerdos que permitan al país avanzar. Tengo la esperanza de que va a nominar personas que tienen estas capacidades.

-¿Ese objetivo se ha concretado en la práctica?

-Creo que sí. Una vez ganada la primera vuelta, los equipos de Kast se juntaron con los economistas y equipos de Chile Vamos. Y la información que tengo es que esas reuniones de trabajo han sido fructíferas y de verdad productivas escuchando atentamente las propuestas. Y entiendo que eso se está aquilatando para integrarlo a un programa de Gobierno común.

-¿De qué manera se debe tomar el precedente del fracaso del segundo proceso constitucional?

-Debe servir de aprendizaje para un potencial nuevo Gobierno. No se pueden cometer esos mismos errores y hay que entender que muchas veces lo óptimo es enemigo de lo bueno y hay que llegar a un punto de equilibrio -a veces incómodos, pero necesarios- que te permitan avanzar.

Las claves de los primeros 100 días

-¿Cómo debería gestionar Kast en los primeros 100 días de su eventual mandato?

-Kast debe focalizarse en las dos principales promesas que la ciudadanía ha percibido como la base de su proyecto: el tema de seguridad y una mejora económica en términos generales que se abra a distintos ámbitos como empleo, crecimiento y apoyo a las PYME. En los 100 primeros días debe dar una muestra clara de que se van a abordar esos temas seriamente.

-El candidato republicano ha anticipado que hará un uso intensivo de los decretos para impulsar su programa. ¿Dispone de herramientas para dar un golpe de timón?

-Hay un cierto rango de cosas que se pueden hacer a través de decretos, pero aquí no existen las órdenes ejecutivas como en Argentina o EEUU. Claramente no se puede gobernar sin el Parlamento, por eso es tan importante la gestión política, aunar voluntades convenciéndolas de la necesidad de aprobar ciertas leyes relativamente rápido para avanzar en los temas importantes para la ciudadanía. Creo que eso Kast lo tiene sumamente claro.

-Ante estos desafíos, ¿cómo deben manejarse las expectativas creadas durante la campaña?

- Siempre las campañas prometen mucho más de lo que es factible hacer. Por tanto, hay que tener cuidado en cómo se manejan las expectativas. No hay soluciones mágicas, algo difícil de transmitir en una campaña, y ese mensaje tiene que ser claro desde el primer día y no alimentar expectativas que pueden ser nocivas. En la dimensión comunicacional, es muy importante el Presidente electo y sus voceros a partir del 15 de diciembre, transmitan la necesidad de armar este equipo de emergencia y de trabajar todos en pos de un resultado que va a ser difícil de obtener. Es necesario que la gente perciba que las soluciones no son inmediatas -que entienda que la tasa de cesantía va a ir bajando progresivamente en la medida que hagamos las cosas bien todos-, y que muchas veces esto depende, palabra tan vilipendiada en los últimos días y que yo rescato porque habrá que avanzar más en unas materias y un poco menos en otras, de acuerdo a las circunstancias, hasta alcanzar la solución definitiva.

Los desafíos económicos

-¿Qué prioridades debe fijar un eventual Gobierno de emergencia de Kast en materia de crecimiento?

-En el plano económico, entiendo que en el programa hay planes para reducciones tributarias, materias que van a pasar por el Congreso. Y también hay labores ejecutivas necesarias, como acelerar la aprobación de proyectos trabados por la maraña burocrática. Hay que abordar rápidamente los procesos de aprobación para que éstos sean resueltos, se aprueben o se rechacen, pero a la brevedad posible; no podemos tener una cartera de proyectos esperando por años una aprobación y que no se logre nada concreto. Lo que necesita el sector privado son certezas.

-¿Ve posible apurar estos procesos desde el Ejecutivo?

-Sí, eso es posible, con mucha voluntad política del Gobierno central, pero también de todos los mandos medios en la cadena de toma de decisiones. En la medida que esa situación se destrabe rápidamente, se va a generar un círculo virtuoso de más inversión, empleo y bienestar para la población. La gran interrogante es cuál va a ser el comportamiento de la oposición, ya que si la gente decide que José Antonio va a gobernar los próximos cuatro años, hay que darle la oportunidad de llevar adelante su programa de Gobierno.

-Un punto clave es el ajuste del presupuesto en US$ 6 mil millones en 18 meses, sobre el cual economistas del sector han advertido efectos en la actividad y el empleo

-Efectivamente es muy difícil hacer un ajuste fiscal de US$ 6 mil millones en 18 meses, pero también debemos tener claro que si seguimos haciendo exactamente lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Es necesario tomar medidas diferentes que permitan hacer cambios estructurales. La eficiencia del Estado es un drama que el país viene viviendo hace mucho tiempo y es necesario abordarlo.

-¿Qué magnitud debería tener ese ajuste del presupuesto?

-Hay grasa en el Estado que es necesario cortar. ¿En cuánto tiempo? Va a ser la combinación mágica que hay que encontrar. Pero hay vientos que están soplando a favor: el cobre sobre US$ 5, términos de intercambio y condiciones internacionales que dan las bases para poder crecer más, y así la necesidad de ajuste del gasto es un poco menor.

-¿Cuál es la cifra adecuada?

-Me gusta más hablar del tema del déficit del Estado que tiene dos componentes: aumentar los ingresos y reducir los gastos, y que nos permita tener un presupuesto sólido, un nivel de deuda razonable y una eficiencia del Estado compatible con los tiempos. Hay que tomar conciencia de que nuestro Estado tiene un nivel de eficiencia muy bajo y es necesario mejorarla. Las nuevas tecnologías están dando herramientas para hacer las cosas de manera distinta y debemos tomar esa posta. Se puede hacer una reingeniería del Estado completa, probablemente sería una transformación brutal, pero es necesario repensar cómo hacemos las cosas.

-¿Cree también que el Estado está sobredimensionado?

-Yo creo que sí. Cuando se habla de los funcionarios públicos, no tenemos certeza sobre cuántas personas trabajan en el aparato estatal, lo que es incomprensible. Se estima en más de 1,2 millón de personas, y si se considera que una fuerza laboral en torno a 8 millones, pareciera un número bastante grande.

-¿Comparte la necesidad de reducir el número de ministerios?

-No logro entender cómo tenemos 25 ministerios, no tiene sentido. Eso se puede racionalizar con una buena gestión. Por ejemplo, se podría pensar en un ministerio de Recursos Naturales, en lugar de ministerios de Minería y de Agricultura, más temas como el agua que está en Obras Públicas. Hay formas de repensar el Estado que podrían ser más eficientes.

"Un shock de inversión se puede lograr desde varias perspectivas. Hay que invitar a volver a creer en el país”