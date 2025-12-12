El escenario económico que espera al próximo Gobierno

El impulso minero contrastará con la amenaza de una desaceleración mayor en China, la necesidad de un ajuste fiscal y reactivar el mercado laboral.

Con la elección presidencial, la economía chilena deja atrás uno de los mayores factores de incertidumbre. Pero la confianza que pueda generar un escenario político más claro no será suficiente para contrarrestar el proceso de desaceleración en el medio del cual asumirá el próximo Gobierno.

Adriana Dupita, vicedirectora de Mercados Emergentes en Bloomberg Economics describe así el estado de la economía chilena tras el último año: incumplimiento fiscal, alto desempleo y una inflación sobre la meta del Banco Central. En su análisis en el Latam Outlook 2026 del think tank Canning House, Dupita advierte que, si bien un cambio de Gobierno puede impulsar reformas a favor de la actividad privada y la inversión, “el crecimiento en el corto plazo continuará siendo moderado”.

Crecimiento: la prioridad

Exceptuando por la contracción y posterior repunte tras la pandemia de Covid-19 (2020-2021), Chile ha crecido a un ritmo anual de 1,96% desde 2014. Insuficiente para financiar el cada vez mayor gasto fiscal y cumplir con las expectativas de desarrollo de la clase media y la reducción de la desigualdad.

Las proyecciones hacia el final de la década no son muy favorables. El Fondo Monetario Internacional proyecta una desaceleración desde el crecimiento de 2,5% que se espera para este año a una expansión de 2% en 2026. El consenso del mercado es algo más favorable. La OCDE y analistas privados se inclinan por un crecimiento esperado de 2,2%-2,3%. Pero Bloomberg Economics cree que la desaceleración será mayor, y la economía chilena crecería apenas 1,7% en 2026. Sus economistas advierten que, además de temas locales, Chile enfrentará un escenario internacional desafiante por el aumento del proteccionismo de EEUU y una economía china más débil. Mientras, los beneficios de eventuales reformas, como baja de impuestos o agilización de proyectos de inversión, se verán reflejados recién en el crecimiento de 2027. Desde entonces y hacia el final de la década, es decir, durante la gestión del próximo Gobierno, Chile debería crecer en torno a su potencial, es decir, entre 2% y 2,2%.

Déficit fiscal: recuperar la credibilidad

Otro factor que incide en el pronóstico de Bloomberg es el impacto del necesario ajuste fiscal. Si la situación fiscal de Chile no es considerada crítica por los analistas extranjeros y bancos de inversión internacionales, su credibilidad en esta área se ha visto golpeada luego de tres años consecutivos de incumplimiento de sus metas fiscales.

Para 2025, Hacienda elevó el déficit estructural esperado a través de un decreto en octubre pasado de -1,1% del PIB a -1,6%. Pero, se estima que tampoco logrará cumplir con esta meta y el déficit cerraría el año en torno a -2,2%.

Este nivel de déficit supone una tarea aún más ardua para la próxima administración, que hereda una meta de balance estructural de -1,1% del PIB. En su último informe al Congreso, el Consejo Fiscal Autónomo advierte que “un nuevo desvío de la meta del balance estructural, sumado a los incumplimientos de años anteriores, aumentaría la probabilidad de superar en el corto plazo el nivel prudente de deuda, fijado en 45% del PIB”.

Hoy ese nivel se encuentra en torno al 43%, con un costo fiscal por el pago por intereses cercano a los US$4.000 millones estimado para este año.

La necesidad de reducir el deterioro fiscal obliga a la próxima administración a implementar un ajuste. El propio CFA ha advertido que la meta de un déficit estructural de 1,1% que determinó Hacienda en su decreto de octubre pasado, aunque significó un relajamiento desde el -0,5% del PIB previsto inicialmente, está en duda considerando que las proyecciones de ingresos en las que se basa el Presupuesto 2026 parecen demasiado optimistas. La corrección a la baja de los ingresos, versus lo presupuestado, también ha sido otro sello de la última administración fiscal.

Inversiones: el impulso minero

Tras una contracción en 2024, la inversión en bienes de capital fijo debería anotar un alza de casi 7% este año, con la minería como el gran catalizador, seguido del sector energético. El alto precio del cobre y el interés de EEUU y la UE por reducir su dependencia de China respecto a este metal y otros materiales críticos, como el litio, han impulsado un repunte de las inversiones mineras.

El último catastro de proyectos de inversión elaborado por Cochilco contempla proyectos por casi US$105 mil millones hacia 2034, en su mayoría concentrados en cobre y litio. Se trata de la mayor cifra en 11 años y obedece a la necesidad de las grandes mineras por aumentar la producción y extender la vida de proyectos ya existentes para abastecer la creciente demanda por los minerales.

Casi la mitad de los proyectos en cartera deberían concretarse durante el próximo Gobierno.

Según la OCDE, el crecimiento podría superar las expectativas actuales, si los proyectos de inversión se aceleran debido a la reforma de los permisos. Pero también está el reto de un repunte en sectores fuera de minería, energía y obras públicas, que en el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital solo representan el 14% de los proyectos en cartera.

Empleo: la gran deuda

De no mediar reformas, la tasa de desempleo se mantendrá sobre 8% al menos hasta 2029, proyecta el FMI. La desocupación de 7,9% esperada para entonces seguirá siendo más alta que el 6%-7% de hace una década.

El próximo Gobierno recibe un mercado laboral marcado por una mayor informalidad y una menor participación de las mujeres. Si bien la desocupación femenina ha bajado desde el 10% que marcó en mayo a 8,8% en octubre pasado, todavía sigue siendo más alta que el 8,5% al inicio del Gobierno de Gabriel Boric y mucho más que el 7,7% al cierre de 2019. Mientras, la creación del empleo asalariado se ha explicado principalmente por el impulso desde el sector público.

Cobre e inflación: vientos a favor

En lo inmediato, el próximo Gobierno contará con un escenario inflacionario más benigno, en parte gracias a la esperada depreciación del dólar, que se espera continúe como tendencia de largo plazo. La combinación de un dólar más débil, con un precio del cobre que se proyecta continúe al alza (ver recuadro de proyecciones), debería dar apoyo al peso chileno y con ello cooperar con una reducción de las presiones inflacionarias.

El consenso del mercado apuesta porque la tasa de inflación baje al 3% meta del Banco Central hacia fines del próximo año, aunque ya hay bancos como Bci o JPMorgan que ven posible que se llegue a ese nivel en el primer trimestre de 2026.

De cumplirse este pronóstico, la próxima administración podría contar con el apoyo monetario de más rebajas de tasas de parte del Banco Central. Aunque la media de la proyección del mercado, por ahora, solo contempla un recorte de 25 puntos base en junio, tras la esperada baja en la sesión del 16 de diciembre.

La clave estará en el cobre. El rally que ha vivido el precio del metal ya entusiasma con perspectivas de mayores ingresos fiscales. La próxima administración podría sumar unos US$2.000 millones anuales extra por ingresos generados por el cobre. En sus pronósticos, la OCDE reconoce que el crecimiento de la economía podría superar el 2,2% esperado para los próximos años si “los volúmenes de exportación de cobre se normalizan o los precios del cobre aumentan”.

Los fundamentales por una mayor demanda del metal, impulsada por la urbanización de grandes economías emergentes y la transición energética, permiten proyectar un ciclo alcista de su precio. A excepción de Goldman Sachs, que considera no habrá un déficit suficiente en el suministro para justificar precios sobre US$11.000 por tonelada en 2026, la mayoría de las proyecciones no ve caídas significativas desde los niveles actuales. Por el contrario, las estimaciones más conservadoras todavía apuntan a precios en torno a los US$13.000 por tonelada hacia 2030, y las más optimistas proyectan hasta US$17.000.

En el corto plazo, una eventual alza de aranceles al cobre refinado de parte de EEUU, a partir de 2026 o 2027, debería tener un impacto limitado en las exportaciones chilenas del metal, debido a la elasticidad de la demanda, proyecta Bloomberg Economics. Mientras, la medida añadiría una presión alcista sobre el metal.

Incluso los analistas más conservadores de Goldman Sachs ven una tendencia al alza para el cobre hacia el final de la década, creando un escenario más atractivo para la inversión minera y -por ende- un contexto externo más positivo para el próximo Gobierno.

LAS PROYECCIONES PARA EL COBRE