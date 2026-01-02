La intensa agenda nacional e internacional que marcará el primer trimestre de 2026

El primer trimestre del próximo año tendrá acción en Chile y en el extranjero. Los mercados estarán atentos al debut del gobierno de Kast, a los movimientos de la FED, a elecciones en Colombia, Francia y Costa Rica y al posible desenlace de la guerra en Ucrania.

01-ENE: Argentina se indexa a la inflación A partir del primer día de 2026, el gobierno de Javier Milei dará otro paso para normalizar la economía argentina. El banco central de ese país implementará un nuevo esquema de tipo de cambio, en el que el rango de variación del peso estará vinculado a la inflación mensual, en lugar del ajuste fijo anterior. Esta reforma forma parte de una estrategia más amplia para estabilizar la economía, acumular reservas internacionales y apoyar una recuperación económica más sostenida, en línea con compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Foto: Reuters

01-ENE: Polonia asume en Europa Polonia asume la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea en un momento clave. La guerra entre Rusia y Ucrania y las amenazas de que el conflicto armado se extienda por el este europeo y los países bálticos tienen en alerta al gobierno polaco, que ha pedido a la UE mayor apoyo para el ejército ucraniano. La economía polaca es el “tigre” de la economía europea, con un PIB que viene creciendo a tasas del 4% desde 1990.

15-ENE: ¿Gabinete de Kast? El Presidente electo, José Antonio Kast, ha señalado el próximo 15 de enero como fecha clave para dar a conocer el nombre de quienes conformarán su primer gabinete. El mercado está ansioso por conocer el nombre del nuevo ministro de Hacienda, quien a su vez tendrá mucho que decir en nombramientos económicos clave, como la CMF, Codelco o el Banco Central.

19-ENE: Davos en clave de diálogo Ese día comienza la 56ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que este año se celebra bajo el lema “Espíritu de Diálogo”. Los debates se centrarán en cinco desafíos globales: la cooperación en un mundo en disputa, la apertura de nuevas fuentes de crecimiento, la inversión en las personas, el despliegue responsable de la innovación y la construcción de prosperidad dentro de los límites planetarios. Foto: Bloomberg

26-27-ENE: Cowan debuta en el BC Aunque el nuevo consejero del Banco Central, Kevin Cowan, asumió esta semana tras el final del período de Stephany Griffith-Jones, su primera prueba de fuego vendrá a fines de enero, cuando el instituto emisor tenga su primera reunión de política monetaria del año, que podría resultar en una nueva baja en la tasa de interés, si es que el IPC no da sorpresas negativas. Foto: Aton

27-28-ENE: La FED mueve ficha El banco central estadounidense inaugura el año el próximo 27 de enero, en una reunión en la que sus dos almas volverán a enfrentarse. Algunos gobernadores regionales de la FED insisten en que la tasa puede volver a bajar, pero su presidente, Jerome Powell, ha sido más cauto. El mercado de apuestas le cree: el 79% del mercado prevé que la tasa se mantenga en enero.

ENE: Restaurant de los US$ 1.000 millones debuta en el Costanera Center El Fogo de Chao, famoso restaurant de carnes brasileñas con amplia presencia en Estados Unidos y algunas sucursales en Latinoamérica, llega al Costanera Center en enero, de la mano de los empresarios gastronómicos Andrés Turski y Tomás Cubillos. El éxito de la cadena ha sido tal, que el fondo Bain Capital la compró en 2023 a Rhone por US$ 1.100 millones. Rhone la había adquirido por US$ 560 millones en 2018, cuando empezó su éxito meteórico.prevé que la tasa se mantenga en enero.

01-FEB: Elecciones en Costa Rica Una de las democracias más estables de Latinoamérica, Costa Rica, celebrará elecciones generales en febrero. La exministra Laura Fernández Delgado lidera las encuestas, en lo que supone una candidatura de continuidad del actual gobierno del centro-derechista Rodrigo Chaves. El desafío de Fernández será mantener los sólidos indicadores económicos, que incluyen una inflación controlada y el primer lugar en libertad económica de Costa Rica en el continente.

04-05-FEB: El turno del BCE Tras la decisión de la FED, a comienzos de febrero le toca el turno al Banco Central Europeo, que previsiblemente mantendrá las tasas sin cambios en su primera reunión del año. Aunque la economía europea todavía no logra reactivarse, una inflación persistente -sobre todo en alimentos- hace prever una nota de cautela por parte del instituto domiciliado en Frankfurt. Foto: Bloomberg

08-FEB: Superbowl en California El Estadio Levi´s de Santa Clara, California, será la sede de un nuevo Superbowl, la final del fútbol americano de la NFL. Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs se enfrentarán en un partido que paraliza Estados Unidos, y que no solo brilla por el deporte. En el entretiempo se presentará el cantante Bad Bunny, que ayudará a que el evento rompa récords de ingresos y audiencia.

13-15-FEB: Seguridad con los ojos puestos en Rusia y China La 62.ª Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) se celebrará en el Hotel Bayerischer Hof de Múnich. Esta cita, que se realiza desde 1963 volverá a congregar a los principales líderes mundiales, que afrontan el desafío de avanzar el dar seguridad a un mundo fragmentado y que enfrenta varias amenazas bélicas, como la guerra entre Rusia y Ucrania y las amenazas de China a Taiwán.

25-FEB: Samsung v/s Apple El fabricante coreano lanzará, a fines de febrero, su nueva gama de productos Galaxy. Esta vez será el turno de la versión 26, que incluirá smartphones con nuevas pantallas y procesadores, y que tendrán la misión de competir con el Iphone 17, lanzado hace algunos meses y que ha tenido una buena recepción en el mercado. Los analistas prevén que la nueva gama de Samsung traerá nuevas funciones de inteligencia artificial. Foto: Bloomberg

FEB: G20 en Miami Aunque todavía no hay una fecha confirmada, la próxima reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 tendrá lugar en febrero en Miami, EEUU. Al coincidir con el 250 aniversario de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump organizará la reunión en cuatro grupos de trabajo para lograr avances en tres temas clave: eliminar cargas regulatorias, desbloquear cadenas de suministro de energía asequible y segura y liderar nuevas tecnologías e innovación. Foto: Reuters

08-MAR: Elecciones parlamentarias en Colombia Colombia renovará su Congreso el próximo 8 de marzo, eligiendo a 103 nuevos senadores y a 183 nuevos miembros de la Cámara de Representantes, en unas elecciones que prometen ser clave para el gobierno de Gustavo Petro, que enfrenta las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. El independiente de derecha, Abelardo de la Espriella lidera la intención de votos para suceder a Petro, pero el resultado de las parlamentarias será un buen predictor.

11-MAR: Asume José Antonio Kast El próximo miércoles 11 de marzo, en el Congreso Nacional, asumirá el nuevo Gobierno, encabezado por José Antonio Kast. El actual Presidente, Gabriel Boric, le entregará la banda presidencial al líder del Partido Republicano, lo que supone un nuevo giro en el péndulo político que domina Chile durante los últimos 20 años. La última vez que un gobierno sucedió a otro de su mismo signo fue en 2006, cuando Ricardo Lagos entregó el poder a Michelle Bachelet. Foto: reuters

15-22-MAR: Francia vota las municipales El país galo, sumido en una crisis política desde 2024, volverá a las urnas en marzo. El 15 de ese mes será la primera vuelta de las elecciones municipales, y una semana después se realizará el balotaje de la misma elección. El resultado en las grandes ciudades -Paris, Marsella y Lyon- servirá para medir hasta qué punto la ultraderecha, que encabeza las encuestas, puede ser una opción de gobierno a nivel nacional.

24 MAR: Segunda RPM del año El consejo del Banco Central celebrará la segunda reunión de política monetaria del año, ya con más antecedentes de cómo se proyectará el año.

MAR: Alianza Codelco Río Tinto Para fines de marzo se espera que la nómina definitiva de directores operativos del joint venture entre Río Tiunto y Codelco para explotar litio en el Salar de Maricunga se formalice completamente, coincidiendo con el cierre legal de la transacción.