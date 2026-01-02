Parte el año legislativo: sala cuna y reajuste con “amarre” destacan en la agenda

La comisión de Gobierno de la Cámara Baja iniciarán la votación de los proyectos de ley que entregan mayores atribuciones a la Contraloría General de la República y que perfeccionan normas sobre responsabilidad administrativa.

HITO

Urgencias legislativas:

Habrá que poner atención a las urgencias legislativas que determine el Gobierno en el último mes de actividad parlamentaria de la actual administración. Cambios a sala cuna universal, nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES), y proyectos de seguridad son las materias que buscará impulsar antes del 11 de marzo. A ellos se suma el proyecto de reajuste para el sector público que incluirá la polémica norma de “amarre” para elevar los requisitos para despidos.

AGENDA SENADO

Lunes 5 enero

La comisión mixta deberá proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado.

Martes 6

La comisión de Defensa continuará el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley, en primer trámite constitucional, para la protección de la infraestructura crítica del país. Están invitados el ministro del Interior, Álvaro Elizalde y el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

Miércoles 7

La comisión de Agricultura seguirá con el análisis de las indicaciones formuladas al proyecto de ley que establece una Ley Marco de Suelos. Está invitada la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández.

La comisión de Educación prosigue la discusión en general del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas.

AGENDA CÁMARA

Martes 6

La comisión de Gobierno inicia la votación de dos proyectos de ley que entregan mayores atribuciones a Contraloría General de la República y perfecciona normas sobre responsabilidad administrativa.

La comisión de Agricultura sigue debatiendo el proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y otros cuerpos legales, para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural.

La comisión de Economía comienza la discusión general del proyecto de ley que modifica la ley sobre Propiedad Intelectual, con el objeto de regular las medidas tecnológicas de protección de esta área.

Miércoles 7