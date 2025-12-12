Cámara Baja frena proyecto de rebaja de contribuciones para adultos mayores
Mientras que la iniciativa que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, con urgencia de discusión inmediata, pasó a Comisión Mixta.
Noticias destacadas
Hito
Para el martes pasado, la Sala de la Cámara de Diputados tenía en primer lugar de la tabla votar el proyecto que establece beneficios para las personas mayores respecto del impuesto territorial y modifica los aportes al Fondo Común Municipal, que se encuentra con suma urgencia; sin embargo, la instancia fracasó por falta de quórum. Aunque el presidente de la Cámara citó una nueva sesión para cuatro horas más tarde, sólo se discutió y despachó a ley un proyecto, el que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades, y otros cuerpos legales, para fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. Al día siguiente, se despachó a Comisión Mixta la iniciativa del Gobierno que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados y que está con una urgencia de discusión inmediata, dejando de lado, la iniciativa que contempla beneficios para adultos mayores en materia de contribuciones, que fue puesta nuevamente en tabla, para el miércoles 17.
Lo que viene
La semana post elecciones, la Comisión de Hacienda del Senado comenzará el estudio del proyecto que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de la Salud, iniciativa a la que el Ejecutivo también está apurando con una urgencia de discusión inmediata, aunque se encuentra aún en su primer trámite. Ello, luego que la despachara la Comisión de Salud.
Agenda Senado
La Comisión de Salud del Senado inicia la discusión, en segundo trámite y con suma urgencia, del proyecto que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica algunas normas. También sesiona la Comisión Mixta sobre el proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, iniciativa que está con discusión inmediata.
El miércoles 17 la Comisión de Hacienda recibe el Informe de Política Monetaria (IPoM).
La Comisión de Constitución continúa con el estudio del proyecto que modifica Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal, que se encuentra con suma urgencia.
Tabla cámara
El lunes 15 la Sala de la Cámara se abocará al estudio y votación de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, que llega a dicha instancia con la recomendación unánime de aprobarla por parte de la Comisión Revisora, presidida por la diputada oficialista Maite Orsini.
La Comisión de Minería y Energía, el miércoles 17, recibe al biministro de Economía y Energía, Álvaro García, para que se refiera al proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en relación con la composición y remuneraciones del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional y del Panel de Expertos. Y, además, vota en general la iniciativa del Ejecutivo que moderniza el gobierno corporativo de Enami, sesión a la que está invitada la ministra de Minería Aurora Williams.
Ingresos
Proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para restitución de montos cobrados en exceso. Modifica la Carta Fundamental para eximir a los medicamentos de todo impuesto o gravamen.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
Consorcio español Electro Cointer presenta oferta técnica para obras de modernización del eje Concepción-Penco
Fue el único proponente para el proyecto de UF 4,4 millones que busca crear corredores de transporte público de alta eficiencia en la Ruta 150 y la Autopista Concepción-Talcahuano. La apertura de la oferta económica será en enero.
Bancada de diputados para el fomento de las startups entrega propuestas de políticas públicas a comandos de Jara y Kast
El documento estructurado en seis ejes temáticos es el resultado del Startup Day 2025, evento organizado por la bancada y que reunió en el Congreso en Valparaíso a más de 50 startups, gremios, inversionistas, académicos y actores del sector tecnológico.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete