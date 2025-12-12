Cámara Baja frena proyecto de rebaja de contribuciones para adultos mayores

Hito

Para el martes pasado, la Sala de la Cámara de Diputados tenía en primer lugar de la tabla votar el proyecto que establece beneficios para las personas mayores respecto del impuesto territorial y modifica los aportes al Fondo Común Municipal, que se encuentra con suma urgencia; sin embargo, la instancia fracasó por falta de quórum. Aunque el presidente de la Cámara citó una nueva sesión para cuatro horas más tarde, sólo se discutió y despachó a ley un proyecto, el que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades, y otros cuerpos legales, para fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. Al día siguiente, se despachó a Comisión Mixta la iniciativa del Gobierno que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados y que está con una urgencia de discusión inmediata, dejando de lado, la iniciativa que contempla beneficios para adultos mayores en materia de contribuciones, que fue puesta nuevamente en tabla, para el miércoles 17.

Lo que viene

La semana post elecciones, la Comisión de Hacienda del Senado comenzará el estudio del proyecto que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de la Salud, iniciativa a la que el Ejecutivo también está apurando con una urgencia de discusión inmediata, aunque se encuentra aún en su primer trámite. Ello, luego que la despachara la Comisión de Salud.

Agenda Senado

La Comisión de Salud del Senado inicia la discusión, en segundo trámite y con suma urgencia, del proyecto que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica algunas normas. También sesiona la Comisión Mixta sobre el proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, iniciativa que está con discusión inmediata.

El miércoles 17 la Comisión de Hacienda recibe el Informe de Política Monetaria (IPoM).

La Comisión de Constitución continúa con el estudio del proyecto que modifica Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal, que se encuentra con suma urgencia.

Tabla cámara

El lunes 15 la Sala de la Cámara se abocará al estudio y votación de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, que llega a dicha instancia con la recomendación unánime de aprobarla por parte de la Comisión Revisora, presidida por la diputada oficialista Maite Orsini.

La Comisión de Minería y Energía, el miércoles 17, recibe al biministro de Economía y Energía, Álvaro García, para que se refiera al proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en relación con la composición y remuneraciones del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional y del Panel de Expertos. Y, además, vota en general la iniciativa del Ejecutivo que moderniza el gobierno corporativo de Enami, sesión a la que está invitada la ministra de Minería Aurora Williams.

Ingresos

Proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para restitución de montos cobrados en exceso. Modifica la Carta Fundamental para eximir a los medicamentos de todo impuesto o gravamen.