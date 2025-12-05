La minuta del Congreso | Beneficios tributarios a proyectos de hidrógeno verde

HITO

La semana que concluye no fue especialmente productiva en lo que respecta a proyectos emblemáticos; sin embargo, algunas iniciativas importantes avanzaron e incluso fueron despachas a ley. En este último caso, está el proyecto que sin ser económico tiene gran importancia para la educación, pues prohíbe el uso de celulares en las salas de clases de los establecimientos educacionales, desde el parvulario hasta la enseñanza media. Mientras tanto, la Comisión de Trabajo del Senado aprobó en general el proyecto para extender el permiso laboral a trabajadores, en caso de muerte de una mascota o animal de compañía, que está en segundo trámite y con suma urgencia, abriendo plazo para indicaciones hasta el mediodía del 9 de diciembre. Adicionalmente, la misma instancia aprobó también en general el proyecto del Gobierno que crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo, que se encuentra en segundo trámite con suma urgencia y que establece la creación de un sistema de subsidio unificado de empleo, de cargo fiscal, administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que beneficiará a trabajadores y empresas del sector privado. Tras la votación se abrió plazo para indicaciones hasta las 15:00 horas del 15 de diciembre próximo. Por último, la Sala de la Cámara aprobó, enviando a segundo trámite el proyecto de ley que busca incentivar la producción de hidrógeno verde y sus derivados, a través de incentivos tributarios. La propuesta del Gobierno, con suma urgencia, pretende desarrollar esta industria en el país y así como cumplir con la meta de descarbonización; para lo cual contempla un beneficio tributario transitorio que operaría hacia la demanda y cuyo efecto sería una reducción de impuestos de quien va a comprar el hidrógeno o sus derivados en Chile. La urgencia con que el Ejecutivo impulsa estos últimos proyectos da cuenta de sus prioridades, a menos de tres meses del término de esta administración.

LO QUE VIENE

El Ejecutivo habría activado las negociaciones con la oposición para definir al reemplazo de la consejera del Banco Central Stephany Griffith-Jones. Uno de los nombres que ronda este proceso es el de la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, que está por terminar su período en este organismo. Junto con ello, el candidato presidencial opositor José Antonio Kast encendió la polémica sobre la necesidad de terminar con el “cuoteo” en cargos como este, ya que según la tradición, el cupo que deja la actual consejera le corresponde a la centroizquierda.

Agenda Senado

La Comisión de Hacienda retoma la tramitación del proyecto que crea una Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (Afide), y la autoriza a participar en fondos de fondos.

La Comisión de la Minería y Energía continúa el estudio del proyecto que perfecciona los sistemas medianos en la Ley General de Servicios Eléctricos.

TABLA CÁMARA

La próxima semana se verá el proyecto que prohíbe subcontratar servicios de teleoperadores que funcionen fuera del territorio nacional.

PROYECTOS INGRESADOS