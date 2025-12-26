Tras receso, Congreso abordará reajuste al sector público y cuestionada norma

HITOS

Acusación constitucional:

El Senado aprobó la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, por notable abandono de deberes, con lo que el abogado queda destituido de su cargo en el máximo tribunal e inhabilitado para ejercer funciones públicas por cinco años. Los capítulos aprobados fueron dos: el que sostiene que el ministro faltó de manera notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad en el marco de la causa BelAz Movitec y el que señala que infringió el deber de abstención, imparcialidad y probidad por el denominado caso Fundamenta.

Sistema Nacional de Cuidados:

La comisión mixta, conformada para despejar las divergencias durante la tramitación del proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, resolvió reponer las dos disposiciones que no alcanzaron el quórum necesario en su tercer trámite. La referida a la función de supervisión de la Secretaría de Apoyos y Cuidado a los servicios y programas del sistema y la creación del Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Cuidados.

Superintendencia de Salud:

Por unanimidad la comisión de Salud del Senado aprobó el proyecto que busca modernizar y fortalecer el rol regulador de la Superintendencia de Salud, mediante una reestructuración institucional orientada a mejorar su eficiencia y eficacia, para lo que se crea un órgano colegiado de carácter técnico que la apoye en la toma de decisiones.

“Área de reserva” Ley de Pesca:

La comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, luego de aprobar las normas de fraccionamiento pesquero, siguió avanzado en el articulado relativo al mundo artesanal al aprobar el “Régimen general de acceso artesanal” y se estableció el área de reserva para la pesca artesanal que “se extenderá por una franja del mar territorial de cinco millas marinas, medidas desde las líneas de base. Para esto se partirá del límite norte de la República y se extenderá hasta el paralelo 43° 25′ 42″ de latitud sur, y alrededor de las islas oceánicas”.

EN AGENDA

Reajuste sector público:

El lunes 5 de enero el Congreso retoma funciones luego del receso de fin de año, donde el principal debate se producirá en la tramitación del reajuste para el sector público donde parlamentarios se enfrentan por la llamada norma de “amarre” que contendría el texto para “evitar despidos arbitrarios”, según el oficialismo, aunque la oposición señala que se trata de un texto que va a dificultar “los despidos de los apitutados”.