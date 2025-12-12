La Moneda chica: los vertiginosos días hasta el 11 de marzo

Aunque las encuestas que circulan extraoficialmente por estos días favorecen al candidato republicano, José Antonio Kast, por sobre la carta oficialista Jeannette Jara para las elecciones de este domingo, en ambos lados plantean que nada se puede asegurar con total certeza hasta que se cierre el conteo de votos. Por eso, los dos comandos ya empiezan a delinear cómo será el trabajo a partir del “día después”, si es que logran vencer en los comicios.

Si el republicano resulta electo, desde el mismo lunes, él y su equipo se trasladarán a una casa que acaban de arrendar en calle La Gloria, en Las Condes, desde donde planificarán su aterrizaje en el Gobierno a partir del 11 de marzo. La propiedad de 700 m2 construidos en 2.000 m2 de terreno albergará la nueva oficina del eventual presidente electo y se convertirá en “La Moneda chica”, como un nuevo eje del poder.

La idea es separar al presidente electo de la sede del Partido Republicano también como una muestra de querer construir un Gobierno más amplio.

Como señal de unidad, en el Partido Republicano se evalúa que el mismo lunes se realice una reunión en la casa de La Gloria con los representantes de los otros partidos que han entregado su apoyo a Kast para segunda vuelta: la UDI, RN, Evópoli, el Partido Nacional Libertario, Amarillos y Demócratas. El objetivo es comenzar a sellar un acuerdo programático de cara al nuevo Gobierno. “No sé si logre un acuerdo ese día, pero es una señal política importante”, afirma un miembro de los partidos de Chile Vamos. “José Antonio Kast ha hablado de un Gobierno de unidad. Aún no ha aterrizado ese mensaje”, agrega otro.

En el comando de Jara, en tanto, también evalúan dejar el edificio que alberga al comando en la calle Londres, en Santiago Centro. “La instalación del nuevo Gobierno se organizará con un equipo de transición y futuro gabinete, para esto estamos evaluando distintos espacios en el barrio cívico o sus alrededores para llevar adelante esta etapa con seriedad y responsabilidad”, afirman desde el comando.

Agregan que el período de aquí a marzo “será clave para preparar un buen Gobierno desde el primer día”. Para ello conformarán “un equipo de instalación que combine experiencia política y capacidad técnica, y diseñar las medidas que implementaremos desde el día uno”.

Tanto Kast como Jara confirmaron el martes, en el debate organizado por Anatel, que renunciarían a la militancia en sus respectivos partidos si son electos este domingo, lo que también ocurriría en los próximos días.

La próxima semana, si resulta electo, Kast revisaría el “Plan Desafío 90”, que preparó el economista Bernardo Fontaine.

Cambia el foco del poder

Si bien la administración del Presidente Boric continuará gobernando hasta el 11 de marzo, fijando sus prioridades e incluso enviando proyectos de ley al Congreso, sí cambiará el foco del poder hacia el presidente electo, cualquiera sea este.

Si gana Kast, automáticamente se transformará en el nuevo líder de la oposición hasta marzo y toda la atención estará puesta sobre sus decisiones y señales de lo que será su Gobierno. Lo mismo ocurrirá si en las urnas triunfa Jara, quien se convertirá en el nuevo referente del oficialismo, desplazando las miradas desde el Presidente en ejercicio.

Tradicionalmente en enero el mandatario electo da a conocer su gabinete y en febrero comienzan las reuniones de traspaso entre los ministros y jefes de servicio entrantes y salientes. Días antes del 11 de marzo, asumirá el nuevo subsecretario del Interior, para preparar formalmente el cambio de mando y los decretos respectivos.

Previo a llegar a La Moneda, si resultan vencedores, también se acelerará el trabajo programático en el equipo de Kast. De hecho, la próxima semana el eventual presidente electo revisaría el “Plan Desafío 90”, que ha estado preparando el economista Bernardo Fontaine. Este plan tiene como objetivo que la ciudadanía perciba desde el primer día el cambio de Gobierno y que las nuevas autoridades se están haciendo cargo de las emergencias en seguridad, inmigración, falta de crecimiento, empleo y temas sociales.

Ello implicará comenzar a elaborar desde ya los proyectos de ley, decretos y normativas que emanarán desde el Ejecutivo en los primeros 90 días de Gobierno. Asimismo, afirman fuentes internas, habría un trabajo prelegislativo antes de marzo para buscar desde ya los apoyos en el nuevo Congreso y así agilizar los temas que requieren ley.

En el otro lado de la vereda, el jefe del equipo económico de Jara, Luis Eduardo Escobar, sostiene que la tarea de aquí a marzo será “titánica”. Dice que en los próximos meses se definirá qué materias del programa serán proyectos de ley, decretos o simples acciones del Gobierno. Asimismo, adelanta en este tiempo será fundamental tener conversaciones con el sector privado para agilizar la inversión desde el primer día. “Tenemos que ver con ellos dónde les está apretando el zapato en los distintos proyectos de inversión para asegurar que estos se ejecuten lo más rápido posible para reimpulsar el crecimiento económico”, explica.

El jefe económico de Jara dice que, si gana, en los próximos meses se entablarán conversaciones con el sector privado.

Los primeros 100 días

Escobar plantea que el objetivo, si llegan al Gobierno después de este domingo, es alcanzar una tasa de crecimiento de 4% al 2030. Para ello, explica, lo urgente es acelerar los proyectos de inversión que ya se encuentran catastrados por la Corporación de Bienes de Capital y que se acercan a US$ 80 mil millones.

Asimismo, plantea que las prioridades económicas, como ha dicho la candidata, “están en mejorar el bolsillo de la gente”. Por ello, señala que entre los primeros proyectos de ley que se trabajan están la devolución del IVA a los medicamentos y restringir el uso de la UF en contratos de corto plazo. “Hay servicios como colegios, gimnasios y muchos otros que se han empezado a cobrar un UF sin ninguna justificación. La UF fue hecha para los negocios financieros de largo plazo y sobre todo los hipotecarios, y esos hay que mantenerlos, pero no para los otros”, explica.

También será una prioridad para los primeros meses de Gobierno la promesa de reducir las cuentas de la luz, lo cual, explica Escobar, requerirá realizar nuevas licitaciones.

Asimismo, “estamos estudiando cómo podemos ayudar a reducir el servicio de la deuda para las familias que están sobre endeudadas o en Dicom. Esa es otra área en la que vamos a trabajar de entrada”, dice el economista. Revela que han hablado con el sistema financiero para evaluar procesos de renegociación de deudas en los cuales las personas puedan presentar como garantía el respaldo del Estado, de modo que puedan rebajar su carga financiera mensual.

A su vez, en el equipo de Kast, destacan que, como parte del “Plan Desafío 90”, en los primeros días de Gobierno se presentará un “macizo” paquete de cambios legislativos, reglamentarios y de acciones para mejorar la seguridad, que, según ha planteado el mismo candidato, es la primera condición para generar confianza en las inversiones y acelerar el crecimiento.

Asimismo, en las próximas semanas se comenzarán a elaborar tres proyectos tributarios prioritarios. El primero es el que rebaja la tasa corporativa de 27% a 23% gradualmente en cuatro años y mantiene definitivamente la tasa de 12,5% para las PYME. El objetivo es que los dueños de las empresas dejen las utilidades en las compañías para reinversión.

El mismo proyecto creará un crédito tributario que consiste en que las empresas podrán rebajar de sus impuestos un porcentaje del gasto en sus planillas de trabajadores con cotizaciones, como un incentivo al empleo formal.

El segundo proyecto de ley es el que eliminaría las contribuciones de los adultos mayores. Y, el tercero, es para establecer invariabilidad tributaria, como el anterior DL 600, pero para inversionistas extranjeros y locales.

Por otra parte, comentan que se prepara un número significativo de ajustes en reglamentos, ordenanzas y normativas de facilitación regulatoria en materia de medio ambiente, agua, concesiones, temas laborales y de mercado de capitales. Entre estas, se trabajará en cambios a la normativa de uso de suelo, para bajar precios y dinamizar la construcción, que es un sector relevante en demanda de mano de obra.