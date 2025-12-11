Grupo Luksic designa a la primera mujer como gerente general en sus operaciones mineras

Se trata de María de la Luz Osses, quien asumió como máxima ejecutiva de Minera Zaldívar.

El brazo minero del grupo Luksic, Antofagasta Minerals, confirmó a la ingeniera civil metalúrgica de la Universidad de Concepción, María de la Luz Osses, como gerenta general de Minera Zaldívar.

La profesional cuenta con más de 27 años de experiencia en la industria y en junio de 2021 asumió el rol de gerenta de Proyectos Sulfuros Primarios, con el desafío de impulsar el desarrollo y crecimiento futuro de la compañía.

En mayo de 2023 ocupó el rol de gerenta de Operaciones y en junio de 2025 fue nombrada como gerenta general de forma interina, reportando directamente a Octavio Araneda, Chief Operating Officer de Antofagasta Minerals.

Antes de ingresar a Minera Zaldívar, Osses se desempeñó como directora de procesos hidrometalúrgicos y cartera de productos de Codelco, y previo a eso fue directora de procesos hidrometalúrgicos en Codelcotech, la filial de innovación de la cuprera estatal.

El anuncio fue realizado en paralelo a la firma de compromiso ante el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género con el que Minera Zaldívar inició su proceso de certificación bajo la Norma Chilena 3262. "Para ello se consolidará un sistema de gestión que fomente la igualdad de género y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal", dijo la compañía.

