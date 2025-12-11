Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

Unifrutti vuelve a salir de compras y adquiere por US$ 150 millones frutícola peruana de capitales chilenos

La firma controlada por el fondo soberano de Abu Dhabi ADQ, compró Global Agro Perú y Safco Perú (Safco), firmas especializadas en uva de mesa y ligadas a la familia Barros.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Jueves 11 de diciembre de 2025 a las 18:10 hrs.

Agricultura Agricultor frutas adquisiciones y fusiones Laura Guzmán
<p>Unifrutti vuelve a salir de compras y adquiere por US$ 150 millones frutícola peruana de capitales chilenos</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Abogado de tripulantes del Bruma confirma querella criminal contra presidente del directorio y gerente general de la pesquera Blumar
2
Regiones

Constructora Rencoret, uno de los mayores desarrolladores del norte de Chile, apuesta por expandir sus servicios hacia la minería, apuntando a nuevo súper ciclo del sector
3
Empresas

CChC insta a sus socios a abstenerse de usar el “bono pie” y la banca exige mayores antecedentes
4
Empresas

Grupo Luksic designa a la primera mujer como gerente general en sus operaciones mineras
5
Empresas

CEO de brazo minero del grupo Luksic vuelve a presidir selecto grupo de mayores compañías del mundo
6
Mercados

Dólar se hunde casi $ 10 y cierra en mínimos desde octubre de 2024 tras señales de la Fed que golpearon a la divisa a nivel global
7
Empresas

Inversiones en proyectos mineros en Chile llegan a su mayor nivel en más de una década y suman US$ 104.549 millones para periodo 2025-2034
8
Economía y Política

The Economist: ¿Cómo gobernará José Antonio Kast, el probable próximo Presidente de Chile?
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Entre Códigos Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete