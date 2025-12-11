Unifrutti vuelve a salir de compras y adquiere por US$ 150 millones frutícola peruana de capitales chilenos
La firma controlada por el fondo soberano de Abu Dhabi ADQ, compró Global Agro Perú y Safco Perú (Safco), firmas especializadas en uva de mesa y ligadas a la familia Barros.
La estrategia de expansión de Unifrutti -compañía controlada por el fondo soberano de Abu Dhabi ADQ- sigue tomando fuerza en América Latina. Según confirmó Diario Financiero con fuentes conocedoras del proceso, la multinacional cerró un nuevo movimiento.
Se trata de la compra del 100% de Global Agro Perú y Safco Perú (Safco), firmas especializadas en la producción y exportación de uva de mesa. De acuerdo a lo señalado por las fuentes, la operación se concretó en cerca de US$ 150 millones y se realizó a Rio King, empresa chilena ligada la familia Barros, junto a otros socios minoritarios.
A través de Safco, Rio King -que desde hace años opera en Chile en la producción de fruta fresca, con fuerte presencia en uvas y cerezas- explota alrededor de 560 hectáreas de viñedos en Perú, además de operar dos plantas de envasado en Ica, una de las principales regiones vitivinícolas del país vecino. Desde allí, la firma abastecía principalmente al mercado estadounidense con variedades propias como Cotton Candy, Sweet Globe y Autumn Crisp.
US$ 680 millones fue el valor de compra de Verfrut
Con la incorporación de estos activos, indicaron fuentes de la industria, Unifrutti consolida su posición como el mayor productor y exportador de uva de mesa del hemisferio sur. La empresa ya suma más de 4.300 hectáreas plantadas y una producción anual cercana a las 15 millones de cajas, equivalentes a unas 120 mil toneladas métricas.
Además, según expertos del sector, uno de los elementos clave detrás de la operación es la ventana comercial. La integración de Safco permitirá a Unifrutti abastecer a clientes de Estados Unidos de forma prácticamente ininterrumpida entre septiembre y junio, combinando la producción de Perú y Chile. En Europa, en tanto, la compañía complementa esta oferta con sus viñedos en Italia y Sudáfrica, configurando una red que cubre distintos climas y temporadas.
El imperio
Unifrutti nació en 1948 en el país africano Eritrea, de la mano de Guido de Nadai. Lo que comenzó como una operación local fue escalando a un modelo multinacional, y actualmente la compañía emplea a unas 20.000 personas en Chile, Perú, Italia, Sudáfrica, Filipinas y Japón, y tiene su sede global en Emiratos Árabes Unidos, donde en 2022 pasó a formar parte del portafolio de ADQ.
Con más de 16.000 hectáreas distribuidas en cuatro continentes, Unifrutti abarca desde la producción, empaque, logística y distribución de más de 300 variedades de fruta. Su red comercial llega a más de 1.000 clientes en más de 50 países.
En este positivo y consolidado escenario, es que la frutícola ha ido sumando distintas empresas a su portafolio. Solo en 2024, la multinacional ya había sacudido el tablero con la adquisición de Verfrut -propiedad del empresario Romano Vercellino Dellafiori- por cerca de US$ 680 millones, transacción que incluyó deuda.
Más allá de ser una gran operación para el sector frutícola, esa adquisición llevó a Unifrutti a consolidarse como una de las mayores exportadoras de frutas en Chile, podio que comparte con Dole Chile.
A ello se sumaron las compras de Bomarea y de las operaciones peruanas de AvoAmerica, a la firma estadounidense de inversión en agronegocios Solum Partners y a la empresa norteamericana de frutas y verduras frescas Alpine Fresh.
