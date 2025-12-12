Los mejores fondos para seguir ganando en bolsa en 2026

Los inversionistas buscan vías para reducir el peso que en los últimos años han tenido los fondos de renta variable de EEUU muy centrados en tecnología en las carteras.

Las grandes gestoras de fondos miran de cerca las altas valoraciones en bolsa de las gigantes tecnológicas y de los valores ligados a la inteligencia artificial (IA). Por el momento, son más los grandes inversionistas que descartan una burbuja en IA similar a la que ocurrió con las puntocom.

Pero también cada vez son más los gestores de fondos que reconocen estar rotando la cartera para incluir mayores inversiones en otros sectores, por si tiene lugar una corrección en tecnología, contar con una cartera más diversificada que amortigüe posibles caídas.

En los últimos años, los mercados de renta variable se han vuelto cada vez más concentrados, con rendimientos generales impulsados por un pequeño grupo de acciones de megacapitalización. Los siete magníficos (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla) tienen un peso superior al 40% del S&P 500, el índice que agrupa a las 500 mayores compañías americanas.

De esta manera, las carteras de los fondos de inversión han tomado en los últimos años mucho peso en el sector tecnológico, bien a través de productos temáticos o de fondos de renta variable estadounidense en los que las grandes tecnológicas tienen mucho peso.

En las últimas semanas, los grandes gestores han comenzado a reducir la dependencia de sus inversiones de la tecnología y la IA. Y, si bien los inversionistas no pueden reducir fácilmente el impacto que estas empresas tengan en el mercado, sí pueden evitar que esta concentración domine el alfa.

"Para los inversionistas que apuestan en contra de los líderes actuales en anticipación a una reversión, el riesgo es que el impulso continúe y persista durante más tiempo de lo que los modelos de valoración podrían sugerir, lo que genera un lastre persistente en el rendimiento relativo", explican los gestores de Robeco.

"Sin embargo, apostar fuertemente por los ganadores también es problemático. Las posiciones sobreponderadas concentradas pueden amplificar el riesgo de la cartera y crear una exposición incómoda a una narrativa que podría cambiar con rapidez, especialmente si el impulso de las ganancias se desacelera, el entorno regulatorio cambia o los modelos de negocio se ven alterados".

Para el inversionista que busque ganar diversificación dentro de la renta variable de cara a 2026, a través de fondos, y huir de esta concentración, hay multitud de productos que invierten mucho más allá de las grandes tecnológicas y podrían llegar a mantenerse a salvo si finalmente se produce un corrección alrededor de la IA. Y que, en caso, de que no se produzca, también mantienen buenas perspectivas de revalorización por el potencial de las compañías en las que invierten.

EUROPA