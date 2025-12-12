Los mejores fondos para seguir ganando en bolsa en 2026
Los inversionistas buscan vías para reducir el peso que en los últimos años han tenido los fondos de renta variable de EEUU muy centrados en tecnología en las carteras.
Las grandes gestoras de fondos miran de cerca las altas valoraciones en bolsa de las gigantes tecnológicas y de los valores ligados a la inteligencia artificial (IA). Por el momento, son más los grandes inversionistas que descartan una burbuja en IA similar a la que ocurrió con las puntocom.
Pero también cada vez son más los gestores de fondos que reconocen estar rotando la cartera para incluir mayores inversiones en otros sectores, por si tiene lugar una corrección en tecnología, contar con una cartera más diversificada que amortigüe posibles caídas.
En los últimos años, los mercados de renta variable se han vuelto cada vez más concentrados, con rendimientos generales impulsados por un pequeño grupo de acciones de megacapitalización. Los siete magníficos (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla) tienen un peso superior al 40% del S&P 500, el índice que agrupa a las 500 mayores compañías americanas.
De esta manera, las carteras de los fondos de inversión han tomado en los últimos años mucho peso en el sector tecnológico, bien a través de productos temáticos o de fondos de renta variable estadounidense en los que las grandes tecnológicas tienen mucho peso.
En las últimas semanas, los grandes gestores han comenzado a reducir la dependencia de sus inversiones de la tecnología y la IA. Y, si bien los inversionistas no pueden reducir fácilmente el impacto que estas empresas tengan en el mercado, sí pueden evitar que esta concentración domine el alfa.
"Para los inversionistas que apuestan en contra de los líderes actuales en anticipación a una reversión, el riesgo es que el impulso continúe y persista durante más tiempo de lo que los modelos de valoración podrían sugerir, lo que genera un lastre persistente en el rendimiento relativo", explican los gestores de Robeco.
"Sin embargo, apostar fuertemente por los ganadores también es problemático. Las posiciones sobreponderadas concentradas pueden amplificar el riesgo de la cartera y crear una exposición incómoda a una narrativa que podría cambiar con rapidez, especialmente si el impulso de las ganancias se desacelera, el entorno regulatorio cambia o los modelos de negocio se ven alterados".
Para el inversionista que busque ganar diversificación dentro de la renta variable de cara a 2026, a través de fondos, y huir de esta concentración, hay multitud de productos que invierten mucho más allá de las grandes tecnológicas y podrían llegar a mantenerse a salvo si finalmente se produce un corrección alrededor de la IA. Y que, en caso, de que no se produzca, también mantienen buenas perspectivas de revalorización por el potencial de las compañías en las que invierten.
EUROPA
Por lo general, los fondos de renta variable que apuestan por Europa son una buena herramienta de diversificación frente a un gran peso de la cartera en inteligencia artificial. Aunque Europa cuenta con algunas compañías que en los últimos años se han visto beneficiadas, de manera colateral, de la fuerte irrupción de la IA, lo cierto es que las empresas europeas no se caracterizan por ser especialmente fuertes en tecnología.
En este sentido, los fondos value de bolsa europea, que buscan compañías infravaloradas dentro del continente y que de manera generalizada huyen de cualquier valor ligado a la tecnología por su precio, son una buena opción para diversificar.
El M&G (Lux) European Strategic Value Fund es un fondo de referencia dentro de esta categoría. Y es el más vendido este año en España de la gestora británica.
Lleva una rentabilidad del 25,46% durante este año y los gestores manejan buenas perspectivas de revalorización para 2026. Su principal motor ha estado relacionado con el buen comportamiento de las acciones de los bancos europeos en los 12 meses, que tienen un peso del 21% en cartera, según Morningstar.
La principal posición del fondo en el sector bancario es BBVA. Aunque lo cierto es que los valores con más peso de la cartera están muy diversificados por sectores. Las mayores inversiones, además de BBVA, son Siemens, ArcelorMittal, Nordea o Tesco, por citar algunos ejemplos.
Otros fondos de un perfil similar al de M&G centrados en renta variable europea, con sesgo value, son el JPM Europe Strategic Value, con una rentabilidad del 26% este año, y el Magallanes European Equity, que se revaloriza más de un 21% desde que comenzó el año. Las principales inversiones del fondo de Magallanes, según Morningstar, son el fabricante multinacional alemán de equipos de manipulación de materiales Kion Group, la multinacional sueca SKF y el gigante de los duty free, Avolta.
ESTADOS UNIDOS
Para aquellos que quieran seguir invirtiendo en la bolsa estadounidense, pero no estar excesivamente centrados en activos tecnológicos, hay varias alternativas.
Los fondos de small cap americanas son una de ellas. Hay que puntualizar que, en muchos casos, lo que conocemos en Europa como pequeñas compañías son en Estados Unidos empresas de tamaño mediano. Esto precisamente le ocurre al T. Rowe Price - US Smaller Companies, un fondo muy destacado de la categoría, pero que ha estado durante bastante tiempo muy centrado en compañías medianas en lugar de en empresas pequeñas. Aunque se encuentra en negativo durante 2025, castigado por el mercado, ofrece una rentabilidad del 10% anualizada en los últimos diez ejercicios, y podría tener oportunidad de destacar si el mercado se da la vuelta.
Sus mayores posiciones están en el sector industrial estadounidense y el de la salud. Y entre sus principales inversiones en cartera destacan Elanco Animal Health, una empresa farmacéutica estadounidense que produce medicamentos y vacunas para mascotas y ganado, y Flowserve, uno de los mayores proveedores de maquinaria industrial y ambiental.
Otros fondos de renta variable estadounidenses también centrados en pequeñas y medianas compañías, y que se encuentran entre los más destacados a largo plazo son el Neuberger Berman US Small Cap Fund o el CT (Lux) - American Smaller Companies Fund. Este último logra una rentabilidad anualizada a cinco años superior al 12%, pese a que este año está en negativo.
Otra manera de estar invertido en EEUU sin tener sobreexposición a tecnología es invertir en índices equiponderados. Por ejemplo, un índice con los mismos valores que tiene el S&P 500, pero que reparte las inversiones de forma equitativa, de tal manera que no se concentra en las compañías de mayor capitalización. En España, MyInvestor comercializa el Myinvestor S&P500 Equiponderado, que funciona de esta manera. Aunque también está en negativo este año, ofreció una rentabilidad del 18% en 2024 y cercana al 11% en 2023.
GLOBALES
Los fondos de renta variable global también son una buena manera de diversificar por regiones, aunque en este caso, el fuerte peso que tiene Estados Unidos en los índices de bolsa mundiales provoca que esta categoría tenga un componente importante de inversiones en el sector tecnológico americano.
En esta línea, hay cantidad de fondos indexados que ofrecen exposición a la bolsa global de manera diversificada, copiando los pesos que tienen las distintas geografías en los índices de bolsa global, a bajo coste. El iShares Developed World Index Fund y el Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund son buenos productos.
En gestión activa, el Global Developed Enhanced Index Equities Fund es un fondo que invierte principalmente en compañías de mercados desarrollados de todo el mundo y que se ha comportado muy bien a lo largo de los años, con un retorno medio acumulado del 16% en cinco ejercicios. Tiene la mayor parte de su cartera en EEUU, incluso más que el índice, pero combina las inversiones en esta región con otras en Europa, Reino Unido o Japón, por citar algunas otras geografías en las que invierte.
También de gestión activa, pero muy diferente, es el UBS MSCI World ex USA. La gestora del banco suizo administra este fondo de renta variable global, que tiene exposición a todo el mundo, pero excluye EEUU de su universo de inversión. Pese a la fuerte revalorización que ha logrado la Bolsa americana en los últimos años, el fondo gana un 22% anualizado en los últimos tres ejercicios. Entre sus principales inversiones se encuentra AstraZeneca, Roche, Netlé, Royal Bank of Canada y HSBC.
TEMÁTICOS
Los fondos temáticos permiten apostar exclusivamente por una tendencia de inversión y huir del resto del mercado. Al estar tan concentrados en una tipología de empresas, estos fondos deberían tener una posición muy ajustada dentro de una cartera diversificada, pero son una opción perfecta para diferenciarse de los índices.
Dentro de los fondos temáticos, los especializados en Defensa han ganado mucho atractivo en el último año. Esta tendencia se ha visto muy favorecida en los últimos meses como consecuencia del actual entorno geopolítico, aunque muchos expertos consideran que a la inversión en Defensa ya le queda poco recorrido, y eso es algo que el inversor debería tener en cuenta.
La mayoría de los fondos más destacados dentro de este sector son ETF, como el iShares Europe Defence UCITS ETF, el WisdomTree Europe Defence Ucits ETF o el BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense ETF.
Otros productos que han tenido muy buen comportamiento durante este año, pero que son un fondo de armario perfecto para cualquier cartera, son los productos que apuestan por el oro. Pese a la revalorización en 2025, el metal precioso siempre se presenta como un vía ideal para complementar las carteras y dotarlas de seguridad.
Este año, entre los fondos más rentables se cuelan muchos que invierten en oro o en metales preciosos en general, pero que suelen tener al oro como su principal inversión. Algunos ejemplos son el Schroder ISF Global Gold, el BGF World Gold Fund, el DWS Invest Gold and Precious Metals Equities, el Jupiter Gold & Silver Fund, y el Franklin Gold & Precious Metals Fund, que se encuentran entre los más atractivos por rentabilidad.
Las opciones para invertir en fondos temáticos son cada vez más amplias. Hay productos especializados en movilidad, en consumo, en salud, en lujo... Una gestora muy especializada en seguir e invertir en tendencias es Pictet Asset Management. La gestora suiza tiene una de las gamas de fondos temáticos más completas del mercado y con muy buen 'track record' y acaba de lanzar un producto que apuesta por longevidad y la productividad. Se trata del Pictet-Longevity que busca "capitalizar oportunidades de inversión que surgen del profundo cambio demográfico que atraviesan muchas sociedades".
Sus principales inversiones son la multinacional Boston Scientific; la biotecnológica Intuitive Surgical; Lonza Group, que es una empresa de origen suizo que ofrece servicios de desarrollo y fabricación para las industrias farmacéutica; y la estadounidense Danaher, que desarrolla productos que impulsan avances en biotecnología, ciencias de la vida y diagnóstico.
