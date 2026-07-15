“Una paradoja minera”: Imacec y empleo del sector acumulan meses de caídas pese a boom del cobre

La actividad económica del país se ha visto arrastrada con fuerza por el desempeño del sector, mientras los ocupados mineros han retrocedido en 15 mil puestos en 2026.

“Una paradoja minera”. Así califican algunas de las voces más relevantes del sector minero nacional lo que está sucediendo con las principales cifras macroeconómicas de la industria, que llevan meses en rojo, a pesar de los históricos precios de los metales y la seguidilla de anuncios de millonarias inversiones en proyectos.

Así, mientras el Índice de Actividad Económica (Imacec) cayó un 0,9% en mayo -encadenando cinco retrocesos mensuales consecutivos-, en un doble click a la cifra se observa que el indicador fue arrastrado principalmente por la actividad minera, que restó 1,5 puntos al crecimiento del mes tras contraerse 11,6% interanual.

Pero no solo eso. En la vereda del empleo, las personas ocupadas bajo el paragua de la actividad minera (“Explotación de Minas y Canteras”, como lo define el INE) acumulan tres trimestres consecutivos con caídas, tocando las 291 mil entre marzo y mayo, un 7,4% menos que los 314 mil ocupados registrados en el mismo período del año anterior.

“¿Qué pasa con la minería?” es una pregunta que se repite en seminarios recientes relacionados a la industria y su desarrollo.

“Las cifras muestran una pérdida de dinamismo que venimos advirtiendo hace tiempo”, comenta para este artículo el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco. “Pese al favorable escenario internacional, con altos precios del cobre y una creciente demanda por minerales críticos, aún no logramos traducir ese contexto en mayor producción y empleo”.

Según indica el líder gremial, “es importante mirar ambos indicadores en conjunto”, porque “cuando la producción minera pierde dinamismo, inevitablemente termina afectando la generación de empleo, la inversión, los encadenamientos productivos y la recaudación fiscal”.

Imacec minero: casi un año de caídas

El encargado del área de análisis minero de Plusmining, Andrés González, analiza que la caída en el Imacec Minero “responde esencialmente a una menor producción minera, que viene bajando ininterrumpidamente de forma interanual desde agosto de 2025 hasta mayo de 2026. Es decir, Chile lleva 10 meses seguidos de caída interanual”.

La correlación con el dato de actividad es evidente: salvo el mes de febrero, los últimos 11 meses, el Imacec Minero se ha movido en terreno rojo (ver gráfico).

De hecho, tal como detalla el director ejecutivo de Núcleo Minero, Álvaro Merino, la producción de cobre, el principal producto minero y de exportación del país, que genera el 88% del PIB minero, disminuyó 8,8% en los cinco primeros meses de 2026 respecto del mismo periodo de 2025, es decir: 198 mil toneladas menos.

“Esta caída se debió principalmente a una menor producción de Codelco de 64 mil toneladas (-12,2%) y del sector privado por 134 mil toneladas (-7,8%)”, dice respecto de lo que va de 2026. De lado y lado, agrega, las mayores bajas se registraron en El Teniente (-27,2%, que aún enfrenta los efectos del accidente que dejó seis fallecidos), Codelco Norte (-10,9%), Spence de BHP (-28,3%), Centinela Óxidos de Antofagasta Minerals (-24,8%), El Abra de Freeport (-16,3%), Candelaria de Lundin (-15,5%) y Escondida de BHP (-13,8%).

Ambos expertos comentan que las bajas productivas se deben a los “sospechosos de siempre”: bajas leyes del mineral, agotamiento de los óxidos, envejecimiento de las faenas y mayores costos. Todos, desafíos estructurales del sector.

Empleo minero

El empleo en minería anotó el mayor retroceso sectorial en el último trimestre informado por el INE. Las principales disminuciones interanuales se vieron en Antofagasta (-8.440 ocupados), Región Metropolitana (-6.830), O’Higgins (-5.890) y Tarapacá (-4.260). Raya para la suma: en lo que va de 2026, el sector ha perdido casi 15 mil ocupados (ver gráfico). Y, al comparar los últimos cuatro trimestres móviles con igual período del año pasado, el empleo promedio del sector cayó 1,6%, es decir, cerca de 5 mil empleos.

Para González, los datos de la Región de O’Higgins podrían responder a una menor dotación en El Teniente, debido a los problemas de la faena con el proyecto Nuevo Nivel Mina. En el norte, en cambio, menciona que la baja se podría vincular al término del proyecto C20+ de Collahuasi, a dificultades de Quebrada Blanca con su tranque de relave y, en general, al avance de proyectos de posición y expansión.

Eso sí, marca que, en una mirada de largo plazo, el empleo minero ha venido creciendo desde unos 185 mil trabajadores a inicios de 2020, en el comienzo de la pandemia, hasta 320 mil a mediados de 2025.

“Si bien la caída de los últimos meses es relevante, el empleo del sector sigue en niveles relativamente elevados considerando los últimos 10 años”, afirma el experto de Plusmining.

Para Merino, más allá de situaciones puntuales que pudieran estar dándose en algunas faenas, la situación actual es consecuencia del pasado. “Se debe tener presente que las inversiones que realicemos hoy serán la base de la producción futura, del mismo modo que las inversiones que no efectuamos en el pasado se reflejan en la producción actual y en estas cifras”, sostiene.

“En la medida que la inversión se despliegue con fuerza, particularmente en la construcción de proyectos mineros, la ocupación en la minería aumentará en forma relevante, no obstante, el impacto en la producción se reflejará una vez que entren en operación y especialmente cuando los proyectos alcancen su nivel de diseño”, enfatiza.

“Paradoja minera”

Los datos macro expuestos reflejan lo que Sonami ha denominado “una paradoja minera”. “Tenemos precios históricamente altos, una importante cartera de inversiones y un enorme interés internacional por nuestros minerales, pero seguimos enfrentando obstáculos que impiden transformar ese potencial en mayor producción y empleo”, profundiza Riesco.

En ese sentido, el líder gremial subraya que “lo más importante es evitar que esta pérdida de dinamismo se transforme en una tendencia permanente”. Y, para eso, apunta, se debe avanzar “decididamente” en las condiciones habilitantes para invertir: mayor certeza jurídica, estabilidad regulatoria, agilización de permisos y una institucionalidad con capacidad técnica para evaluar proyectos con eficiencia, manteniendo altos estándares ambientales y sociales, enumera.

Al respecto, Merino acota: “Para nadie es un secreto que, la mejor palanca para aumentar la producción es precisamente elevar la inversión, pues la inversión que realicemos hoy, es la base del crecimiento futuro”. Para eso, dice, y considerando que hay más de US$ 20 mil millones de inversión en proyectos mineros en el SEIA, “debemos acelerar el otorgamiento de permisos, dar mayor grado de certeza a este proceso y crear mecanismos de estabilidad jurídica”.

González indica que “si bien una parte importante de esta inversión es para mantener operaciones existentes, otra parte atañe a expansiones productivas e incluso, en menor medida, algunos proyectos greenfield. Así, en la medida en que estos planes se ejecuten, debiéramos ver una mayor producción a mediano y largo plazo”.

Para la segunda mitad del año, la expectativa de los entrevistados es que la producción minera sea mejor que la del primer semestre. Sin embargo, las proyecciones de la industria y Cochilco apuntan a una caída en torno al 2% al cierre de 2026 y que recién en 2027 las cifras productivas empezarían a repuntar “de forma más significativa”.

Ante los datos de Imacec y de empleo, Riesco insiste: “El retroceso que han mostrado estos indicadores da cuenta de una situación que debemos abordar con sentido de urgencia” y pone sobre la mesa el estudio que propone mirar al sector como 19 distritos mineros, lo que permitiría generar propuestas zonificadas para reactivar la industria según las condiciones específicas de dichos territorios.