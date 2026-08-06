Tribunal falla a favor de Alto Maipo en arbitraje con minera del grupo Luksic

El tribunal rechazó la solicitud de término anticipado del contrato de suministro con Minera Los Pelambres, vigente hasta junio de 2040.

Un nuevo triunfo consiguió Alto Maipo en el segundo arbitraje que mantiene con Minera Los Pelambres. Esta vez, el tribunal del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM) rechazó la solicitud presentada por la minera del grupo Luksic para poner término anticipado al contrato de suministro de energía (PPA), vigente hasta junio de 2040, y determinó que esta debe continuar cumpliendo el acuerdo hasta dicha fecha.

La minera argumentaba que, tras el colapso de los túneles del complejo hidroeléctrico Alto Maipo en diciembre de 2022, la generadora había dejado de respaldar el suministro comprometido con generación propia.

Junto con rechazar la solicitud de Los Pelambres de poner fin al contrato de suministro de energía, el tribunal también determinó que la compañía minera incumplió el contrato al retener pagos y la condenó a pagar las sumas adeudadas, más reajustes e intereses. Eso sí, se reconoció parcialmente la posición de Los Pelambres respecto de la liquidación de ciertas facturas.

El tribunal estuvo compuesto por los árbitros Jorge Correa Sutil, presidente; Mauricio Tapia Rodríguez; y Alfredo Alcaíno de Esteve. Las decisiones se adoptaron por mayoría, con los votos de Correa y Alcaíno. Mientras, Tapia —designado por Los Pelambres— votó en contra. De todas formas, la minera podría apelar a lo resuelto.

Este es el segundo fallo favorable para Alto Maipo en disputas relacionadas con este contrato. En un arbitraje previo, Los Pelambres también buscó terminar el acuerdo alegando un incumplimiento vinculado a la reorganización financiera de Alto Maipo bajo el proceso de Capítulo 11 en Estados Unidos. Dicho caso fue resuelto a favor de Alto Maipo por otro tribunal del CAM en noviembre del año pasado, decisión que luego fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago. Asimismo, la semana pasada, la Corte Suprema rechazó un recurso presentado por la minera sobre ese fallo.