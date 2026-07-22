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Mejores precios, demanda y limitaciones en Chile: las razones de SQM para ampliar su inversión en Australia

La minera chilena y Wesfarmers invertirán hasta US$ 1.000 millones para duplicar la producción de concentrado de espodumeno en Mt Holland. Analistas atribuyen la apuesta a la recuperación de los precios del litio y las restricciones que enfrenta el Salar de Atacama para seguir creciendo.

Por: Magdalena Espinosa

Publicado: Miércoles 22 de julio de 2026 a las 17:20 hrs.

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<p>Mejores precios, demanda y limitaciones en Chile: las razones de SQM para ampliar su inversión en Australia</p>

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