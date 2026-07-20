Productora de Los Ríos, Tulipanes Chile, consolida envíos a Brasil, Colombia y EEUU y avanza en permisos para exportar a Nueva Zelanda

Invernaderos altamente tecnificados e hidroponía de precisión le ha permitido sortear las barreras fitosanitarias de los mercados más estrictos y planificar con trimestres de anticipación la cantidad y color de las flores para ajustarse a la demanda internacional.

Con una participación cercana a 90% de la producción nacional de tulipanes, Araucanía Flowers, conocida comercialmente por su marca e-commerce Tulipanes Chile, ha consolidado un imperio floral desde la Región de Los Ríos.

La compañía produce cerca de 70 mil varas semanales, alcanzando las 3 millones de flores anuales, un volumen que no sólo abastece al mercado local, sino que le permite destinar aproximadamente 30% a envíos al extranjero.

Hoy, sus productos aterrizan en destinos como Brasil, Colombia y Estados Unidos, mientras la empresa ya avanza en gestiones fitosanitarias para abrir una nueva ruta comercial hacia Nueva Zelanda.

Nacida hace dos décadas en Pucón y emplazada hoy en la comuna de Mariquina, cerca de Valdivia, la propiedad es compartida por los socios fundadores Phillip Goyeneche y Andrés Cartes, con 70%, mientras que un fondo de inversión estadounidense posee el 30% restante.

Invernaderos tecnificados

La operación se basa en la automatización y el control de las variables climáticas para ofrecer una producción continua durante todo el año, garantizando un flujo constante y entregas programadas.

Para lograrlo, ha dejado atrás el uso de tierra y ha apostado por la hidroponía de precisión dentro de invernaderos altamente tecnificados. “Trabajamos con hidroponía y clima controlado. Acá no hay tierra”, relata Goyeneche, encargado de las finanzas y la administración.

La empresa opera seis meses con bulbos de origen chileno y seis meses con bulbos holandeses. “El negocio del bulbo es un ciclo anual. Nosotros tomamos los bulbos y los forzamos, en términos climáticos. Todas las semanas vamos sacando de una guarda y los vamos plantando para tener una cosecha en cuatro semanas”. Cartes, quien lidera las operaciones diarias y la gestión agronómica, agrega que “el sistema que nos permite decidir cuánto y de qué color vamos tener flores disponibles”.

La innovación también alcanza al ámbito fitosanitario. “Aquí no se ocupan productos químicos, trabajamos con tecnología de punta, con sistemas de ozono que previenen las enfermedades del bulbo, con gas a partir de oxígeno, los hongos y bacterias quedan inhabilitados”, indica. “Toda esta tecnología y mecanización tiene que ver con el control de pérdidas”.

Mercados internacionales

Pero además de contener las pérdidas, la inocuidad de sus bulbos les ha permitido sortear las más estrictas barreras fitosanitarias de los mercados internacionales.

Lo que comenzó como un proyecto piloto en una parcela en Pucón, rápidamente mutó a un negocio con ventas anuales que hoy superan los $ 1.200 millones. “Desde el día uno nos visualizamos, no como un productor de flores, sino como productor y exportador”, comenta Cartes.

Trabajando en coordinación con grandes distribuidores, la producción prioriza tonalidades de alta demanda internacional como el blanco puro y el rosado, que dominan los pedidos desde Brasil, al igual que en el mercado interno. La empresa planifica sus volúmenes y espectro de colores con un semestre de anticipación, basando sus compras de bulbos en proyecciones meticulosas, según los requerimientos de sus clientes.

La decisión estratégica de trasladarse a la Región de Los Ríos respondió a la necesidad de encontrar agua de calidad perfecta y las mejores condiciones climáticas. “En Valdivia no tenemos problemas de temperatura porque son perfectas día y noche, todo el año”, dice Cartes. Pero también a la logística, ya que su ubicación equidistante entre la Ruta 5 Sur y el aeropuerto regional garantiza la velocidad de los despacho para un producto altamente perecible.

Canal online

La profesionalización del negocio obligó a transitar desde los primeros despachos a granel en buses interurbanos hacia una alianza comercial que mantienen desde hace años con FedEx. De este modo pudieron asegurar una cadena de frío ininterrumpida que hoy moviliza su carga diariamente desde el sur hasta los principales terminales del país.

La profesionalización del transporte no sólo optimizó sus entregas hacia los terminales de flores en Santiago o Concepción, sino que fue el puntapié inicial para abrir su canal de comercio electrónico durante la pandemia.

Bajo la marca comercial Tulipanes Chile, la venta digital permitió sortear las cuarentenas entregando directamente a la puerta del consumidor final, diversificando así sus vías de ingreso sin comprometer a la matriz Araucanía Flowers.

Para Goyeneche, esto responde “principalmente a que el mercado nacional ha tenido un crecimiento orgánico, que nosotros apoyamos con un producto de calidad, con confiabilidad en la entrega y planificación muy rigurosa”.

Históricamente caracterizado por un alto grado de informalidad económica, el mercado nacional ha tenido que adaptarse a los mayores estándares impuestos por la firma. “Desde el día uno dijimos que esto es 100% formal. Si se puede ocupar tecnología, se usa tecnología. Las cosas se hacen bien porque tenemos que ser confiables”, detalla Goyeneche.