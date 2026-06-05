"Motores Productivos Regionales": CPC e Inacap lanzan en Los Ríos segunda etapa de gira que propone políticas para la reactivación económica desde las regiones

Más de 100 actores del mundo privado, la academia y el sector público conformaron mesas técnicas en la sede de Inacap Valdivia. Las conclusiones de la jornada fueron entregadas al subsecretario de Economía como insumos directos para la recuperación productiva local.

Con el objetivo de trazar una ruta que fomente el desarrollo productivo hacia 2035 y superar el letargo económico de los últimos años, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) e Inacap lanzaron la iniciativa "Motores Productivos Regionales", instancia que reúne a lo largo del país a gremios productivos, autoridades y miembros de la academia para delinear una estrategia ajustada a la realidad local. La jornada realizada en Valdivia, permitió que los actores productivos de la zona entregaran sus análisis al subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler.

Se trata de la segunda instancia de este tipo en la zona -la primera fue en noviembre- al alero de "Gremios por Chile", programa que la CPC impulsa desde 2023 y que recorrió las 16 regiones levantando diagnósticos locales.

El lanzamiento reunió también a representantes de las seis ramas de la CPC (SNA, CNC, Sonami, Sofofa, CChC y Abif) y al presidente del Consejo Productivo Regional de Los Ríos, Alejandro Kunstmann.

Trabajo colaborativo

A diferencia de la primera etapa, en la sede de Inacap Valdivia, este encuentro puso énfasis en el trabajo técnico y colaborativo que desarrollaron los más de 100 participantes en mesas de trabajo intersectorial con empresarios locales, autoridades y académicos. "Lo que queremos ahora es tener una mirada prospectiva", explicó la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, quien agregó que el enfoque permite identificar "dónde están las oportunidades en base a los desarrollos que se están dando en el mundo, en nuestro país" y definir "qué cosas podemos proponer para que ese futuro que soñamos y podemos lograr sea una realidad para esta región y para todo Chile".

Jiménez recalcó que Gremios por Chile “es un iniciativa que nosotros la articulamos, pero el producto final tiene que salir desde el propio trabajo regional”. Por ello, destacó la relevancia de “vincular al mundo privado, empresas, gremios, pero también a la academia (...) y al sector público”.

Las conclusiones y propuestas derivadas de estas mesas serán sistematizadas y entregadas formalmente a la Subsecretaría de Economía, sirviendo como insumos directos para el diseño de políticas públicas orientadas a fortalecer la competitividad.

Recuperar el crecimiento

El diagnóstico sobre el estancamiento económico fue compartido por el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler. "Tenemos que recuperar con urgencia el crecimiento de Chile y creemos que ese crecimiento se recupera desde las regiones, para las regiones y por las regiones", afirmó la autoridad.

En esa línea, Koehler declaró que “hoy es prioritario generar condiciones de crecimiento que nos permitan transitar de ese 2% que estamos creciendo actualmente a 4%”, detalló. Según explicó, alcanzar esta meta es un paso fundamental para “poder generar de aquí a 2029, 300 mil nuevos empleos para todo Chile y para esta región”.

Para destrabar los capitales necesarios que impulsen este escenario, la autoridad abordó el nudo crítico de la permisología, un dolor constante para el sector privado. En este sentido, destacó el avance normativo que impulsa el Ejecutivo para agilizar los procesos, señalando que a través del proyecto de la Ley Marco Autorizaciones Sectoriales (Ley MAS), el gobierno busca “generar un ahorro de tiempo que va a ir entre 30% y 70% en lo que es el desarrollo de nuevas inversiones en la región”.

Competencias de formación académica

Un eje central del dialogo apuntó a cómo la formación del talento debe responder directamente a las necesidades del sector productivo de cada territorio. En esa línea, el rector de Inacap, Lucas Palacios, abordó la brecha existente entre la academia y la industria. “Veo con bastante preocupación y sorpresa que el desempleo ilustrado sigue creciendo mucho en Chile”. A su juicio, este fenómeno se debe a que “las instituciones de educación superior (…) no están siendo capaces de vincularse en sus planes formativos a las necesidades propias de las distintas industrias y de los distintos territorios".

Para hacer frente a este escenario y asegurar que las mallas curriculares conversen con el mercado, el rector explicó que la institución cuenta con consejos productivos regionales y consejos empresariales sectoriales. “Ocupamos estos dos mecanismos para poder ir adaptando nuestra oferta educativa a la realidad propia de las industrias y de las regiones en particular”, detalló Palacios. El objetivo es lograr que “la trayectoria formativa de nuestros estudiantes se transforme en una trayectoria laboral posterior”.

Este modelo de vinculación con el mundo empresarial registra un nivel de empleabilidad de sus egresados que se acerca a 90%" a nivel nacional. “Nuestra oferta educativa se adapta desde cada una de nuestras sedes a la región a la cual están insertos”, afirmó.

En el caso específico de la Región de Los Ríos, Palacios identificó un fuerte dinamismo en el sector agroindustrial, energético y de construcción, advirtiendo “además un potencial gigantesco en el mundo acuícola y astillero”. Para responder a la matriz económica de Los Ríos, explicó que “nuestras carreras acá se adaptan a estas necesidades en materia logística, mecánica, electrónica, construcción, entre otras”, concluyó.