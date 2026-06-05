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"Motores Productivos Regionales": CPC e Inacap lanzan en Los Ríos segunda etapa de gira que propone políticas para la reactivación económica desde las regiones

Más de 100 actores del mundo privado, la academia y el sector público conformaron mesas técnicas en la sede de Inacap Valdivia. Las conclusiones de la jornada fueron entregadas al subsecretario de Economía como insumos directos para la recuperación productiva local.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 13:40 hrs.

productividad cpc gremios Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>"Motores Productivos Regionales": CPC e Inacap lanzan en Los Ríos segunda etapa de gira que propone políticas para la reactivación económica desde las regiones</p>

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