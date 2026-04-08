Kast gasta su última "bala de plata" y nombra a Tomás Saratscheff como nuevo director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

El ingeniero agrónomo y biólogo asumirá este jueves en el Servicio que comenzó sus operaciones en febrero. El nuevo gobierno ha reconocido su interés por la ruta que siga esta entidad.

Tras la publicación en el Diario Oficial del decreto que permite al Presidente de la República usar una de las denominadas "balas de plata" en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), eximiendo que dicho cargo sea definido a través de un sistema de selección de la Alta Dirección Pública (ADP), este miércoles se confirmó el elegido por José Antonio Kast.

Se trata de Tomás Saratscheff Bosch, ingeniero agrónomo y biólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con especialización en manejo de recursos naturales y políticas públicas, quien asumirá como nuevo director nacional del SBAP a partir de este jueves.

El profesional se desempeñó como director de la Fundación Legado Chile, director de conservación de Fondo Naturaleza Chile y Conservation Coach en Sudamérica, África y el Caribe, donde apoyó procesos de fortalecimiento en planificación y gestión de áreas protegidas. Además, trabajó en el Ministerio del Medio Ambiente en el diseño del SBAP.

"Su llegada significa una buena noticia para nuestro Servicio, dándole continuidad al inicio de operaciones y proyectando el trabajo técnico y de soporte para consolidar al Servicio bajo la nueva institucionalidad ambiental", se señaló en un escrito difundido a los trabajadores.

Hace unos días, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, en su debut en el Congreso, reveló que el Mandatario haría uso de una "bala de plata" para definir el nuevo director nacional del Servicio. De hecho, el SBAP representará la última de las 12 designaciones directas de este gobierno.

Esto, ya que el 13 de marzo, a solo dos días de su llegada, el nuevo Gobierno solicitó la renuncia de Aarón Cavieres, quien se desempeñaba en dicho cargo desde el 6 de octubre del año pasado tras un concurso de ADP.





La atención del nuevo Gobierno en el SBAP

La entidad, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, busca velar por la conservación de la biodiversidad de nuestro país, a través de la administración, fiscalización y gestión de las áreas protegidas y biodiversidad. De esta manera, fue considerada como la pieza que completó la institucionalidad ambiental de Chile.

El nuevo Gobierno le ha puesto especial atención al Servicio que comenzó sus operaciones en febrero tras ser creado en 2023. El día después de pedir la renuncia a Cavieres, el Ministerio del Medio Ambiente anunció la suspensión del procedimiento de determinación de sitios prioritarios, en el marco de la implementación de la Ley N° 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Lo anterior, debido al alto volumen de observaciones -casi 10.000-, y la diversidad de los antecedentes recibidos. De hecho, desde el Gobierno anterior causó polémica esta definición.

Este lunes, en el marco de su presentación en la comisión de Medio Ambiente del Senado, la ministra de la cartera, Francisco Toledo, precisó que estará seis meses supendido este proceso y que el SBAP es de mucho interés para el Gobierno.

"Es una decisión clave e importante de parte del Presidente Kast de dar la señal de que nos interesa mucho este Servicio. Somos conscientes de lo clave y lo crítico de tener una adecuada implementación. Es un Servicio muy desafiante, no solo por la complejidad de lo que implica de venir a ordenar todo el tema de biodiversidad, sino también porque nos interesa reforzarlo y que quede como realmente el ente público que tenga el respaldo técnico para pronunciarse sobre estos temas", enfatizó.

En cuanto al foco que quieren darle al SBAP, Toledo recalcó que la utilización de una "bala de plata" para definir su timonel (tras la petición de renuncia a Aaron Caviedes), "es una señal potente de este Gobierno del compromiso y de ser consciente de la importancia de este Servicio, no solo por la parte de que unifica y de ordenar todo el tema de distintos instrumentos, sino que también tiene un foco importante y es el que queremos darle también, poner mucho foco en todo lo que es gestión de las áreas protegidas y los parques nacionales".