Gobierno tendrá seis meses suspendido el proceso de determinación de sitios prioritarios y revela el foco que tendrán en el SBAP

Además, la ministra de Medio Ambiente detalló que ya se han reingresado cuatro decretos a Contraloría y que esta semana será el turno del Plan de Descontaminación de Puerto Aysén.

Los alcances de la suspensión del avance en el proceso de determinación de sitios prioritarios para la biodiversidad, en el marco de la implementación de la Ley N° 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, fue uno de los tópicos que surgió en el debate de este lunes en la comisión de Medio Ambiente del Senado.

En la cita, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, explicó que, dado el volumen de las observaciones y la complejidad que algunas implican en cuanto a su resolución, es que tomaron la determinación de suspender este procedimiento.

Esto, añadió, "para poder analizar con calma y con detalles para asegurarnos que la continuación de este y la formalización finalmente de los sitios, sea realizado con un nivel de transparencia que de tranquilidad para todos los actores, con un nivel técnico respaldado por la ley".

Consultado por el senador Ricardo Celis por el tiempo que el Ministerio se ha dado para esta determinación, Toledo precisó: "Lo que nosotros estamos haciendo es revisar las observaciones que llegaron que son 10.000. Es un volumen importante para los equipos y nosotros lo que hicimos fue suspender el procedimiento por seis meses para en ese tiempo revisar las observaciones y poder armar las respuestas".

Lo anterior, complementó, "porque es nuestro deber, tenemos la obligación de responder cada una de ellas y dejarlo en constancia en el expediente público. Entonces estamos preparando la respuesta, y el plazo que nos hemos dado es de seis meses".

Asimismo, sinceró que están de acuerdo con un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados que busca especificar en el artículo octavo transitorio de la ley que se requiere para ordenar el proceso el reglamento que define los criterios para categorizar un sitio prioritario.

Junto con destacar la reciente designación de Arturo Farías en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Toledo remarcó la señal que implica que el Presidente de la República busque usar una "bala de plata" en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

"Es una decisión clave e importante de parte del Presidente Kast de dar la señal de que nos interesa mucho este Servicio. Somos conscientes de lo clave y lo crítico de tener una adecuada implementación. Es un Servicio muy desafiante, no solo por la complejidad de lo que implica de venir a ordenar todo el tema de biodiversidad, sino también porque nos interesa reforzarlo y que quede como realmente el ente público que tenga el respaldo técnico para pronunciarse sobre estos temas", enfatizó.

En cuanto al foco que quieren darle al SBAP, Toledo recalcó que la utilización de una "bala de plata" para definir su timonel (tras la petición de renuncia a Aaron Caviedes), "es una señal potente de este Gobierno del compromiso y de ser consciente de la importancia de este Servicio, no solo por la parte de que unifica y de ordenar todo el tema de distintos instrumentos, sino que también tiene un foco importante y es el que queremos darle también, poner mucho foco en todo lo que es gestión de las áreas protegidas y los parques nacionales".

En tanto, detalló que, tras la petición de renuncia a Marie Claude Plumer, el nuevo timonel de la Superintendencia del Medio Ambiente se definirá a través de un concurso público. Puntualizó que están trabajando para que este sea priorizado y se active "lo antes posible". Por el momento, las riendas están al mando de Claudia Pastore.

Indicaciones a proyecto que busca fortalecer la SMA

En cuanto a las discusiones legislativas pendientes en el Congreso, como la iniciativa que busca fortalecer la Superintendencia del Medio Ambiente y la que busca reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la secretaria de Estado sostuvo que en ambos articulados "hay cosas bastante atractivas que nos interesaría rescatar".

"Obviamente hay otras que probablemente vamos a hacer ciertos ajustes, pero es una muy buena base de discusión, particularmente por los consensos que se han ido construyendo", dijo.

Específicamente, respecto al texto que busca fortalecer la SMA, aseguró que trabajarán "indicaciones a la brevedad, porque consideramos que es una buena base, pero hay cosas con las que consideramos que hay que hacer algunos ajustes".

Y añadió que tienen la intención de ingresar el segundo semestre un proyecto de ley que reforme a los Tribunales Ambientales.

Avance de reingreso de decretos

Frente a la primera discusión que se generó en la cartera de Medio Ambiente por el retiro de decretos, Toledo defendió que "la decisión fue un gesto de responsabilidad institucional y jamás un cuestionamiento per se de que hay un trabajo mal hecho"

A la fecha, puntualizó, se han reingresado cuatro de ellos a la Contraloría General de la República. En concreto, el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE) de la Ranita de Darwin; Metas de recolección de valorización de pilas y aparatos electrónicos; Plan de Descontaminación del Lago Villarrica; y Norma de Calidad del aire para el plomo.

En esa línea, la ministra adelantó que esta semana reingresarán el plan de descontaminación de la ciudad de Puerto Aysén.

En tanto, enfatizó que "la gestión de agilización que estamos haciendo nosotros no es un fast track, lo que estamos haciendo es cumplir los plazos que dispone la ley y eso no es fast track, es hacer los ajustes internos administrativos que correspondan para poder llegar con las resoluciones que correspondan a la naturaleza de cada proyecto, pero con el tiempo, al tiempo adecuado, dando cumplimiento a la ley".