Se acaba la espera: Presidente Kast designa a Arturo Farías como nuevo director ejecutivo del SEA

El abogado, quien estaba como subrogante en el cargo tras la salida de Valentina Durán, aseguró que el desafío es fortalecer el sistema, que entregue certezas, que funcione oportunamente, y que responda a las necesidades de desarrollo sostenible del país.

La espera terminó. Tras varias semanas de suspenso, este lunes el Presidente de la República, José Antonio Kast, designó al abogado Arturo Farías Alcaíno como el nuevo director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), quien se desempeñaba hasta ahora como subrogante en dicho rol tras la renuncia de Valentina Durán.

Farías, abogado de la Universidad Alberto Hurtado, tiene un magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo y diplomado en Derecho de Recursos Naturales y Energía en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La nueva autoridad no es nueva en el SEA, ya que tiene una trayectoria de ocho años en la institución. Primero se desempeñó como abogado en la Dirección Ejecutiva, para luego pasar a ser encargado del área jurídica de la Dirección Regional del SEA Metropolitano.

Fue precisamente esa última repartición la que ha liderado desde julio de 2021 hasta la fecha, primero como director regional subrogante y, luego de un proceso de selección por Alta Dirección Pública (ADP), como titular en el cargo desde 2022.

"Asumo este desafío con un profundo sentido de responsabilidad. Agradezco sinceramente al Presidente de la República, José Antonio Kast, a la ministra, Francisca Toledo, y también al subsecretario, José Ignacio Vial por la confianza depositada en mí. Quiero reafirmar mi compromiso con una gestión a la altura de las exigencias del país", aseguró Farías en un comunicado.

El nuevo director ejecutivo del SEA agregó que “el desafío que hoy asumimos es claro, fortalecer el sistema, que entregue certezas, que funcione oportunamente, y que responda a las necesidades de desarrollo sostenible del país. Siempre en el marco de la normativa ambiental”.

El timonel del SEA es clave para el nuevo Gobierno. De hecho, el 11 de marzo, el Mandatario emitió una instrucción presidencial de resolver 51 recursos de reclamación pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Y ya el lunes pasado sesionó el primer Comité de Ministros bajo la nueva administración, destrabando más de US$ 1.000 millones de un total de US$ 16.300 millones que abarca el mandato.

Para esto, el SEA está llevando a cabo un plan de agilización de los procesos de recursos de reclamación que busca cumplir, no solo con el mandato de Kast de agilizar la revisión de reclamaciones presentadas a iniciativas de inversión, sino también para cimentar una nueva estrategia de trabajo interno.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Reunión con autoridades

Tras la designación, Farías se reunió con la ministras del Medio Ambiente, Francisca Toledo, y el subsecretario de la cartera, José Ignacio Vial.

Toledo señaló que "tenemos un mandato del Presidente de la República de responder en forma ágil, en todos los ministerios, porque siempre hay personas detrás y no podemos llegar tarde a ellas. En el caso del SEA, el mandato es llegar con respuestas técnicas, sensatas, fundamentadas y respaldadas en el marco regulatorio”.

Y agregó que “el nuevo director del SEA va a tener un desafío muy importante que es agilizar las respuestas del servicio, llegar con las resoluciones y con los pronunciamientos de forma oportuna”.