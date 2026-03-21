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Ministra Medio Ambiente, Francisca Toledo: “Lo que a nosotros nos interesa es dar agilidad institucional”

Su decisión de retirar un conjunto de decretos desde la Contraloría la puso en el foco de atención esta semana. Pero la ministra de Medio Ambiente defiende la medida: “La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué había 43 decretos a la espera de toma de razón”. En su primera entrevista desde que asumió el cargo, Francisca Toledo da cuenta de las prioridades que le fijó el Presidente Kast y adelanta que evalúa una reforma al Tribunal Ambiental.

Por: María José Gutiérrez

Publicado: Sábado 21 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

María José Gutiérrez
<p>Ministra Medio Ambiente, Francisca Toledo: “Lo que a nosotros nos interesa es dar agilidad institucional”</p>

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