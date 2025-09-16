Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Minería
Minería

Anglo American y Codelco firman acuerdo definitivo para desarrollar plan minero conjunto en Andina - Los Bronces

Se prevé que este pacto generará un aumento del valor actual neto antes de impuestos de, al menos, US$ 5.000 millones, a repartir entre ambas compañías.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Martes 16 de septiembre de 2025 a las 07:13 hrs.

Valeria Ibarra Codelco Anglo American cobre ANDINA
<p>Anglo American y Codelco firman acuerdo definitivo para desarrollar plan minero conjunto en Andina - Los Bronces</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Corte Suprema zanjará las reclamaciones que buscan frenar las obras del proyecto Las Salinas de Copec en Viña del Mar
2
Mercados

Fondos de inversión de Sartor AGF acumulan caídas en patrimonio neto por $ 210 mil millones
3
Empresas

Empresa que se autodenominó pionera en vender cervezas artesanales en Chile se va a quiebra
4
Economía y Política

Nicolás Grau, ministro de Hacienda: “El crecimiento del gasto en el Presupuesto 2026 será menor al de otros años”
5
DF LAB

Chilenos lanzan fondo para capitalizar la caída histórica de las valorizaciones en biotecnología en EEUU
6
Economía y Política

40 horas: la DT desestima solicitud de gremios y zanja que no se puede reducir jornada laboral en minutos a lo largo de una semana
7
Empresas

El 20% de los aserraderos de Chile cerró en los últimos cinco años y pequeñas forestales ponen en duda su viabilidad
8
Mercados

Revolut advierte a bancos y fintechs locales: “La competencia será brutal”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete