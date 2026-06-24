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Anglo American y Codelco completan acuerdo Andina–Los Bronces y allanan el camino para sumar 2,7 millones de toneladas de cobre adicionales

Se espera que el Plan Minero Conjunto permita la generación de al menos US$ 5.000 millones en valor incremental antes de impuestos, el cual será compartido entre ambas compañías.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Miércoles 24 de junio de 2026 a las 06:10 hrs.

Rodrigo Martínez Anglo American Codelco cobre Minería
<p>El acuerdo entre ambas minas libera una de las oportunidades de adyacencia de cobre más significativas del mundo.</p>

El acuerdo entre ambas minas libera una de las oportunidades de adyacencia de cobre más significativas del mundo.

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