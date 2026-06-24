Anglo American y Codelco completan acuerdo Andina–Los Bronces y allanan el camino para sumar 2,7 millones de toneladas de cobre adicionales

El acuerdo entre ambas minas libera una de las oportunidades de adyacencia de cobre más significativas del mundo.

Se espera que el Plan Minero Conjunto permita la generación de al menos US$ 5.000 millones en valor incremental antes de impuestos, el cual será compartido entre ambas compañías.

Anglo American plc, a través de su filial Anglo American Sur S.A., de la cual posee el 50,1%, y Codelco, anunciaron en las primeras horas del miércoles el cierre del acuerdo definitivo para implementar un Plan Minero Conjunto en sus respectivas minas de cobre Los Bronces y Andina en Chile, tras la obtención de las aprobaciones regulatorias y de libre competencia necesarias, así como el cumplimiento de las condiciones precedentes.

El anuncio da continuidad al acuerdo histórico firmado y anunciado por Anglo American y Codelco en septiembre de 2025.

"Se espera que el Plan Minero Conjunto permita liberar 2,7 millones de toneladas adicionales de cobre durante un período de 21 años, lo que equivale a aproximadamente 120.000 toneladas anuales adicionales de producción de cobre a bajo costo, con una inversión de capital mínima, y la generación de al menos US$ 5.000 millones en valor incremental antes de impuestos, el cual será compartido entre ambas compañías", indicó un comunicado conjunto difundido por Anglo American.

La implementación del Plan Minero Conjunto permanece sujeta a la obtención de los permisos ambientales correspondientes, actualmente prevista a más tardar para el año 2030.

“Nuestro acuerdo con Codelco demuestra lo que es posible cuando trabajamos en asociación para liberar sinergias industriales de alto impacto, generando un valor significativo y más toneladas de cobre tanto para ambas compañías como para Chile. El siguiente hito importante para Andina-Los Bronces es la obtención oportuna de los permisos, lo que nos permitirá comenzar a generar el volumen y valor adicional que buscamos, en beneficio de todos nuestros grupos de interés y de Chile”, dijo Duncan Wanblad, CEO de Anglo American.

“Al integrar los planes mineros de Los Bronces y Andina, estamos liberando una de las oportunidades de adyacencia de cobre más significativas del mundo. Este tipo de adyacencias es poco común y pone de relieve el papel que puede desempeñar un desarrollo responsable, basado en alianzas para apoyar la ambición de Chile de aumentar la producción nacional de cobre hasta alcanzar 6 millones de toneladas anuales al año 2030”, agregó Wanblad.

Bernardo Fontaine, presidente del directorio de Codelco, comentó en el comunicado que “este acuerdo representa una forma más eficiente y responsable de desarrollar uno de los principales distritos cupríferos del mundo. Nos permite aprovechar mejor infraestructura existente, capturar mayores beneficios para Chile y avanzar con una visión de largo plazo basada en la excelencia operacional, la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos. Es un ejemplo concreto de cómo la colaboración puede generar más valor sin renunciar al rigor, la disciplina y el compromiso que hoy exige Codelco”.

“El Plan Minero Conjunto Andina–Los Bronces refleja los principios que hoy orientan a Codelco: seguridad; maximizar los excedentes para el Fisco, lo que implica rentabilizar las operaciones buscando no aumentar la deuda; ordenar la casa con mano firme y transparencia, y fortalecer la sostenibilidad”, añadió Fontaine.

Las compañías también establecieron principios para guiar la implementación del Plan Minero Conjunto, incluyendo criterios de sostenibilidad que resguardan los programas sociales, y el cumplimiento de los compromisos ambientales vigentes.

Tanto Anglo American como Codelco mantendrán la flexibilidad para desarrollar proyectos propios de manera independiente, incluyendo el avance de sus respectivos recursos subterráneos, durante la vigencia del Plan Minero Conjunto, de forma coordinada y adecuada.