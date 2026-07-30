UEFA amenaza con no participar los mundiales si la FIFA avanza en la idea de crear Forwad Enterprise
La retirada de los 55 países europeos de los torneos supondría un golpe para el ente rector del fútbol internacional para vender la competición.
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Alto revuelo en el mundo futbolístico ha causado la decisión de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, respecto de la creación de una nueva entidad comercial para vender la participación a inversionistas que realice la gestión de los próximos Mundiales.
La Federación de Fútbol Europeo (Union of European Football Associations en inglés) publicó un comunicado esta mañana en el que rechaza de manera categórica la propuesta impulsada por Infantino y amenazan con boicotear las ediciones futuras del torneo más importante a nivel de países.
“Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir la propiedad de la Copa Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversionistas privados”, comenzó el comunicado.
Respecto a la decisión de crear un nuevo ente, que a voz del organismo aportaría unos US$ 20.000 millones (según estimaciones de JPMorgan), los 55 países europeos federados acusaron que “la rentabilidad comercial se convierte en una obligación permanente".
"Las expectativas de los inversionistas se transforman en una presión diaria. A partir de ese momento, cada decisión sobre el calendario internacional, cada decisión sobre los formatos de competición y cada decisión que moldea el futuro del fútbol ya no se rige por lo que más beneficia al deporte, sino por lo que más beneficia a los accionistas”, detalló.
Por consecuencia, desde la UEFA rechazan categóricamente el modelo impulsado por Infantino y anunciaron que no participarán en las competiciones organizadas por la FIFA.
“Hay cosas demasiado importantes como para venderlas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta”, sentencian.
Concacaf también rechaza la propuesta
El organismo que reúne a 41 federaciones - de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe-, también mostró su descontento a la propuesta de la FIFA.
En un comunicado tras la reunión con los países federados, demostraron "su profunda preocupación por la falta de garantías procesales en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de cualquier revisión o aprobación por parte de los órganos de gobierno pertinentes de la FIFA. Además, se cuestionó la necesidad de inversión de capital privado para financiar los programas "FIFA Forward" nuevos y existentes tras la Copa del Mundo de la FIFA más rentable de la historia".
Ante eso, el panorama para aprobar el proyecto se pone cuesta arriba. La propuesta necesita al menos 106 votos a favor para poder concretarse. De no mediar cambios, hasta la fecha hay 96 votos que rechazan la propuesta.
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