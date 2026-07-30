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UEFA amenaza con no participar los mundiales si la FIFA avanza en la idea de crear Forwad Enterprise

La retirada de los 55 países europeos de los torneos supondría un golpe para el ente rector del fútbol internacional para vender la competición.

Por: Álvaro Santander Benitez

Publicado: Jueves 30 de julio de 2026 a las 16:10 hrs.

Fútbol FIFA ventas deportes Europa Álvaro Santander Benitez
<p>UEFA amenaza con no participar los mundiales si la FIFA avanza en la idea de crear Forwad Enterprise</p>

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