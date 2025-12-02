Familia Fürst vuelve a incrementar su posición en Falabella con compra de acciones por US$ 63 millones

El clan ya se ubica en torno al 3,4% de la propiedad del minorista. Durante la jornada, también vendió un monto similar en papeles de Mallplaza.

A un año de iniciar su escalada en la propiedad de la compañía, la familia Fürst volvió a incrementar su peso en Falabella y se acercó al 3,4% de la propiedad de la empresa. El clan estuvo detrás de una importante compra de acciones de la empresa minorista a través de la Bolsa de Santiago, reportada durante la sesión bursátil de este martes.

En detalle, durante la jornada se registró la adquisición de un paquete de unas 9,75 millones de acciones de Falabella, valorado en $ 59.990 millones, equivalentes a unos US$ 63,72 millones. La operación fue intermediada por la corredora de bolsa de Bci y representa 0,38% de la propiedad de la empresa.

Conocedores de la transacción afirmaron a DF que la familia Fürst se encontraría en la parte compradora. Con esta operación, el clan pasó a tener de 3,01% a 3,39% del total de las acciones del holding minorista.

Durante el martes, Falabella transó $ 81.500 millones, mientras que su promedio móvil de los últimos 50 días es de $ 15.200 millones.

Paralelamente, el clan también enajenó durante el martes un paquete de 19,04 millones de acciones de Mallplaza, por unos $ 60 mil millones, o US$ 64,8 millones.

El plan de ganar mayor relevancia en el gigante del retail no es una sorpresa, con un programa de compra de acciones en Falabella que se aceleró a comienzos de este año. El proceso tomó relevancia en junio de 2025, cuando el clan se hizo con más de 22 millones de acciones de la compañía.

Movimientos similares se han visto por parte de los Müller, que son los otros socios minoritarios de Falabella en su filial de centros comerciales.