Andrés Pérez, economista jefe para Latam de Itaú: “Sincera una realidad donde no podemos exigir que el gasto público crezca por encima de lo que crece la economía”

Para el economista, el IFP reafirmó la importancia del crecimiento económico en el país y la necesidad de ajustes del gasto estructural, más allá de la inversión pública.

Tras conocerse el Informe de Finanzas Públicas correspondiente al primer trimestre del año, el economista jefe para la región de Banco Itaú, Andrés Pérez, destacó que “la clave es volver a crecer”.

Desde su óptica, la situación fiscal delineada “reafirma el estrés sobre las finanzas públicas y eso reafirma a su vez la importancia de volver a crecer a tasas bastante por encima de nuestro potencial actual”.

- ¿Cómo recibe este informe? ¿Cuál es su lectura de las cifras?

- El informe pinta un escenario aún más desafiante de lo que se preveía, en el cual, a pesar de los esfuerzos por contener el crecimiento del gasto, nos encontramos con un incremento en el gasto para este año bien significativo, y es algo que llama poderosamente la atención.

Uno está acostumbrado a ver revisiones en los ingresos, pero no tan abruptas en el gasto, entonces eso llama la atención.

“Hace un tiempo que el Consejo Fiscal Autónomo debería tener acceso a más información en relación a las proyecciones de la deuda pública”.

- Y con estas cifras y lo que plantea este informe, ¿en qué pie queda la acción del gobierno?

- Yo creo que plantea una discusión, donde se tiene que reafirmar la importancia del crecimiento económico en el país. A su vez, se debe complementar con medidas adicionales de ajuste del gasto estructural, que van más allá de ajustes de inversión pública.

Pero yo creo que el llamado va más allá del gobierno. Yo creo que esto sincera una realidad donde no podemos exigir que el gasto público crezca por encima de lo que crece la economía, como lo ha hecho en los últimos años.

- El ministro Quiroz también habló de inconsistencias que detectaron en las proyecciones de deuda del gobierno Central. ¿Cómo deja esto a la institucionalidad fiscal del país? ¿Habría que revisarla?

- Hace un tiempo que el Consejo Fiscal Autónomo debería tener acceso a más información en relación a las proyecciones de la deuda pública. Y yo creo que ese compromiso es aún más importante hoy día, porque existe una asimetría de información muy grande entre las distintas institucionalidades fiscales, especialmente cuando se trata de la deuda pública -recordar que tenemos cerca de US$ 150.000 millones en deuda pública-.

Entonces, es importante tanto rendir cuentas como que las proyecciones sean razonables hacia adelante.

Así que desde ese punto de vista, es fundamental tenerlo claro.

- Con estas cifras, ¿nos despedimos de llegar al balance estructural para finales de gobierno?

- Para hablar con propiedad sobre aquello vamos a tener que esperar las proyecciones del decreto fiscal.

Sin embargo, lo que se desprende de este reporte es que pensar en aportes al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) se hace cada vez más difícil. Porque, de hecho, no se plantean superávit en el horizonte de proyección, entonces esto a pesar de tener elevados precios del cobre, litio, entre otras cosas.