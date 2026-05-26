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Andrés Pérez, economista jefe para Latam de Itaú: “Sincera una realidad donde no podemos exigir que el gasto público crezca por encima de lo que crece la economía”

Para el economista, el IFP reafirmó la importancia del crecimiento económico en el país y la necesidad de ajustes del gasto estructural, más allá de la inversión pública.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Martes 26 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Macroeconomía PIB recaudación Amanda Santillán
<p>Andrés Pérez, economista jefe para Latam de Itaú: “Sincera una realidad donde no podemos exigir que el gasto público crezca por encima de lo que crece la economía”</p>

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