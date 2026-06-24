Caso Sartor: Michael Clark acude hasta la Fiscalía Oriente para declarar en calidad de imputado
“Estaba esperando este tiempo, esta oportunidad de poder venir a declarar y estoy tranquilo”, apuntó el expresidente de Azul Azul y exdirector de la gestora al centro de la trama de la causa.
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Poco antes de las 10:00 horas de este miércoles llegó hasta las dependencias de la Fiscalía Metropolitana Oriente el expresidente de Azul Azul y principal accionista de la concesionaria de la Universidad de Chile, Michael Clark, para declarar en el marco del caso Sartor.
Quien fuera director de Sartor AGF hasta diciembre de 2024, acudió a la sede del Ministerio Público para prestar su testimonio en calidad de imputado en la trama de inversiones con partes relacionadas irregulares desatada al interior de los fondos de la gestora.
Antes de ingresar a prestar declaraciones, Clark sostuvo frente a la prensa que “estaba esperando este tiempo, esta oportunidad de poder venir a declarar y estoy tranquilo”.
“Sé perfecto quién soy, sé lo que he hecho y, lo importante, sé lo que no he hecho”, añadió.
En esta línea, añadió que “estoy contento de tener esta oportunidad finalmente, de poder venir a declarar, de poder venir a contar mi verdad, de poder venir a aclarar muchas cosas que se han dicho que no corresponden a la verdad”.
La diligencia se encuentra en curso, ante el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya. El persecutor reveló su calidad de imputado en un texto ingresado a la Corte de Apelaciones a finales de mayo en el marco de la arista Azul Azul del caso.
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