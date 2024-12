Credicorp Capital denuncia "bicicleta y triangulación financiera" en querella contra Sartor

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

A casi una semana de ser presentada, se liberó la querella interpuesta por Credicorp Capital en el marco de las medidas y posterior revocación de existencia de la AGF Sartor por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En el texto, ingresado por su abogado Juan Domingo Acosta, la firma de capitales peruanos denuncia estafa, infracción a la Ley de Mercado de Valores, delitos a la Ley de Sociedades Anónimas y negociación incompatible de particulares.

Lo anterior, “en contra de todas aquellas personas vinculadas a la propiedad y a la administración de Sartor Administradora General de Fondos S.A., y que la investigación del Ministerio Público determine que han tenido intervención punible en los hechos”, sostuvo la querella.

Según el documento, hasta la primera resolución del 15 de noviembre de la CMF contra Sartor AGF -que restringió los aportes a sus fondos denunciando graves deficiencias en su modelo de negocios- “mis representadas ignoraban por completo que algunas de las entidades con quienes los fondos de Sartor habían realizado operaciones, fueran relacionadas o vinculadas a directores o accionistas de Sartor AGF, infringiendo el artículo 17 Ley Única de Fondos (LUF) entre otras normas”.

“Ello fue así porque Sartor AGF y sus personeros ocultaron a las aportantes, a la CMF y al mercado en general esta circunstancia creada e implementada por ellos para su propio beneficio y en detrimento de los fondos de inversión”, apuntó.

Dada esta situación, el 18 de noviembre los fondos mutuos peruanos de Credicorp que invertían en tres vehículos de Sartor domiciliados en Chile solicitaron el rescate total de su capital en estos instrumentos.

"Además, comenzaron una revisión lo más detallada posible sobre la cartera de inversiones de las sociedades que habían recibido inversiones de los fondos de Sartor, incluyendo solicitudes de información al mismo Sartor AGF”, sostuvo la acción judicial de Credicorp.

“Esta información no estaba en los estados financieros de esos fondos de inversión ni en un informe o análisis emanado de Sartor AGF (...) se recibía información de la cartera, pero se ocultaba la relación que existía entre Sartor AGF y quienes recibían esos supuestos ‘préstamos’”, denunció el texto.

Según la información entregada por Sartor AGF, apuntó la querella, su fondo “Sartor Facturas USD” entregó financiamiento a tres sociedades vinculadas a directivos y socios de Sartor: Emprender Capital Perú, con US$ 14,3 millones en tres préstamos; Mikopo S.A., con US$ 13,75 millones en tres créditos; y Danke SpA, con US$ 14,4 millones en cuatro operaciones.

Por su parte, el fondo de inversión “Sartor Táctico Perú” contenía seis préstamos a Emprender Capital Perú por US$ 2,5 millones.

De esta manera, aseguró la querella de Credicorp, se otorgaron US$ 45 millones en préstamos a estas tres sociedades relacionadas.

La "bicicleta" financiera

Según la querella, lo más grave de estos hechos sería que “esos ‘préstamos’ efectuados por Sartor AGF con cargo a los fondos, encubrían una "bicicleta" financiera, pues los receptores finales de esos dineros eran otros fondos de inversión administrados por Sartor AGF, en los que Credicorp no participaba.

“La revisión de los activos subyacentes de estas sociedades receptoras de los dineros y relacionadas o vinculadas con Sartor AGF, permitió verificar que éstas, a su turno, entregaron financiamiento a otros fondos de inversión administrados por Sartor AGF”, denunció el texto.

Y añadió: “Estas operaciones eran parte de una bicicleta financiera mediante la triangulación de estos dineros desde los fondos de Sartor a otros fondos de inversión que administra Sartor AGF”.

La querella precisó que “si se analizan en detalle los financiamientos realizados por el fondo de inversión ‘Sartor Facturas USD’ a las sociedades Danke, Emprender Capital y Mikopo y se comparan con los financiamientos que estas tres últimas hicieron a otros fondos de inversión administrados por Sartor, se concluye que existen coincidencias exactas en montos y fechas de vencimiento”.

Para ello, ejemplificó con una serie de operaciones en relación a Emprender Capital, en cuya propiedad participaría el exgerente general de Sartor AGF, Juan Carlos Jorquera, que recibió préstamos de “Sartor Facturas USD” por US$ 5,5 millones con vencimiento al 1 de diciembre de este año.

“A su vez, Emprender Capital realizó tres operaciones de financiamiento con fecha de vencimiento el 1 de diciembre de 2024 y que suman los mismos US$ 5.500.000: i) US$ 2.500.000 al fondo ‘sartor Táctico Internacional’, ii) US$ 1.300.000 al fondo ‘Sartor Táctico’ y iii) US$ 1.700.000 al fondo ‘Sartor Leasing’”, denunció el documento.

Situaciones similares se repetirían con Mikopo y Danke. “Las tres sociedades relacionadas o vinculadas a Sartor AGF no pagaron a los fondos de Sartor estos créditos a su vencimiento”, apuntó.

Prórrogas

La querella aseguró que, pese al plan presentado por Sartor y lo ordenado por la CMF, la AGF no exigió a estas sociedades el pago de sus obligaciones, “y en lugar de ello, a comienzos de diciembre prorrogó los pagarés suscritos por Danke, Emprender Capital y Mikopo”.

De esta manera, ejemplificó la querella, hubo préstamos a estas tres sociedades por cerca de US$40 millones con vencimientos entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, se prorrogaron hasta un máximo de mayo 2025.

“Estas renovaciones no tienen una legítima razón de negocios (...) ni buscan el mejor interés de ninguno de ellos, sino que son maniobras realizadas entre Sartor AGF y sus relacionadas Danke, Emprender Capital y Mikopo para encubrir los graves delitos que han cometido y mostrar como vigentes obligaciones que no corresponden a operaciones normales de los negocios de los fondos de Sartor sino a la sustracción de fondos en perjuicio de sus aportantes”, apuntó la querella.

Perjuicios

Si bien no especificaron razones concretas para estos movimientos, el texto teorizó que “una alternativa es que se deba a problemas de falta de liquidez de esos otros fondos de inversión para poder cumplir con su obligación de pagar rescates, lo que resulta particularmente grave, considerando las imputaciones de la CMF sobre deficiencias importantes entre la liquidez que prometían estos fondos y la liquidez de sus activos subyacentes”.

Sin embargo, “nada justifica el uso de bienes de un fondo de inversión para fines distintos a los intereses de los aportantes de esos fondos y mucho menos que se proceda en forma encubierta, mediante triangulaciones de dinero, como aquí ocurrió”, apuntó el texto.

En cuanto a los perjuicios, la querella de Credicorp señaló que “Sartor AGF procedió a sustraer US$ 45.032.013 desviándolos a tres sociedades relacionadas o vinculadas (...) bajo el falso ropaje de operaciones de deuda o créditos documentados mediante pagarés para darle una aparente formalidad y apego a los reglamentos internos de los fondos de Sartor”.

“En nada altera la existencia de este detrimento patrimonial el hecho de que como parte de las maniobras delictivas de los personeros de Sartor AGF con sus relacionadas o vinculadas, hayan ‘cubierto’ contablemente este faltante mediante pagarés, instrumento que ni siquiera fueron pagados por sus suscriptores a sus vencimientos, lo que demuestra su suscripción sólo fue una maniobra para ocultar estos delitos”, concluyó la querella.