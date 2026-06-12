El chileno que fue financiado por el cofundador de Twitter para mantener el codigo Bitcoin aterriza en la Secretaría de Gobierno Digital
El ingeniero chileno que trabajó en proyectos de Bitcoin financiados por la empresa de Jack Dorsey asumirá la dirección de la Secretaría de Gobierno Digital.
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Maurice Poirrier, el ingeniero chileno que recibió financiamiento del programa de la empresa Block de Jack Dorsey (cofundador de Twitter) para desarrollar código abierto para Bitcoin, asumirá la dirección de la Secretaría de Gobierno Digital (SGD), el organismo responsable de la ClaveÚnica, FirmaGob y DocDigital.
Ingeniero civil informático de la UAI, comenzó su carrera en investigación aplicada a inteligencia artificial. Trabajó en Buda.com a cargo de las conexiones bancarias en Chile, Perú y Colombia; y en Shinkansen, donde participó en la creación de una plataforma de tesorería con IA para grandes empresas. Luego en EEUU se desempeñó como Software Engineer en Lexe.
En 2025 fue seleccionado por Spiral, el programa de Dorsey, para dedicarse a tiempo completo al desarrollo de software de código abierto para Bitcoin y Lightning Network. Y más tarde pasó por Presidio, una comunidad de emprendedores y desarrolladores tecnológicos en San Francisco financiada por Wenceslao Casares.
Junto a Poirrier llegarán a la SGD Rodrigo Lasalvatare, ingeniero de la Universidad de Chile con experiencia en ciencia de datos e IA, y Camila Vargas, ingeniera de la UAI que fue Engineering Manager y Chief Information Security Officer (CISO) en Cotalker.
Consultado sobre las prioridades que tendrá su equipo en el Gobierno, Poirrier dice: “Nuestro objetivo es que todas las plataformas de la SGD estén en un alto estándar de seguridad, que sean sencillas de usar y que funcionen perfectamente. Apuntamos a una identidad digital completa, un siguiente paso de la ClaveUnica que habilite nuevas experiencias en el servicio”.
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