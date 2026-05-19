Informe del BC y el crédito privado: "Poca transparencia del sector dificulta la evaluación del nivel de riesgo"

El Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del Banco Central, correspondiente al primer semestre de 2026, analizó el negocio y sus vínculos con Chile.

Uno de los puntos destacados del Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del Banco Central, correspondiente al primer semestre de 2026, fue su análisis sobre la situación del crédito privado a nivel internacional.

El documento sostuvo que la expansión de este negocio, particularmente en EEUU, responden a factores de oferta como de demanda. "Las bajas tasas de interés que caracterizaron a la economía global posterior a la crisis financiera global podrían haber incentivado a inversionistas institucionales de largo plazo, como fondos de pensiones y compañías de seguros, a buscar mayor rentabilidad, lo que habría aumentado la demanda por invertir en créditos privados", explicó el IEF.

Desde el punto de la estabilidad financiera, el Banco Central explicó que el crédito privado debe ser analizado respecto de sus interconexiones con la banca tradicional y con actores financieros no bancarios.

"Adicionalmente, la estrecha relación entre la banca, el capital privado y compañías de seguros puede contribuir a amplificar eventuales pérdidas dentro del sistema financiero. De todas formas, los antecedentes disponibles sugieren que la exposición bancaria directa es acotada. Sin embargo, la poca transparencia del sector, incluyendo el uso de clasificaciones de riesgo privadas y la valorización de inversiones a través de modelos propios, dificultan la evaluación del nivel de riesgo y cambios en la valorización de los portafolios del crédito privado, así como del nivel de exposición sistémica, considerando a los bancos y otros participantes del mercado financiero", advirtió el IEF.

Rescates

El informe agregó que, en los últimos meses, han aumentado las solicitudes de rescates desde vehículos de crédito privado en economías desarrolladas.

Asimismo, destacó que el crédito privado ha incrementado su exposición a empresas desarrolladoras de software en los últimos años, las cuales han visto sus valorizaciones afectadas producto de temores de que la inteligencia artificial (IA) pueda desplazarlas.

Añadió que durante este período, inversionistas retail han solicitado rescates que han forzado a las gestoras de portafolios a hacer valer sus límites o, en algunos casos, flexibilizarlos. De todas formas, esta estructura que limita el tamaño de los retiros permite proteger a estos fondos de descalces de liquidez, mitigando el impacto sistémico que estas disrupciones podrían tener, explicó el Banco Central.

"A nivel internacional, si bien las características y desarrollos recientes de este mercado no constituyen riesgos sistémicos en lo inmediato este segmento debe seguir siendo monitoreado", advirtió el IEF.

Y agregó: "Es importante avanzar en el monitoreo de la calidad de la cartera subyacente a estas inversiones, la capacidad de los gestores de los vehículos de inversión para poder cumplir con probables solicitudes de rescate futuras, así como cerrar brechas de información subsistentes a fin de identificar y analizar diferentes canales de exposición de la banca a este sector".

¿Y en Chile?

Respecto de la situación del crédito privado en Chile, el IEF sostuvo que aún es un mercado en desarrollo, pero "es importante seguir monitoreando la evolución de este sector para entender las conexiones que tiene con el resto del sistema financiero".

Los fondos de crédito privado locales administran activos por US$ 7.036 millones, lo cual es aún bajo en comparación a otras fuentes de financiamiento corporativo, ejemplificó el Banco Central.

"A la fecha, el financiamiento a través de deuda por parte de estos fondos sería acotado, pues solamente un 7,5% de ellos mantiene algún pasivo financiero (por ejemplo, créditos bancarios). Dentro de este grupo, la razón promedio de pasivos sobre activos es 0,2 veces. Esto sugiere una exposición limitada de la banca a estos fondos. En lo que respecta a la exposición de inversionistas institucionales a vehículos , esta es aún acotada", explicó el informe.