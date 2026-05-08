Montes, Solari, Larraín y Matetic: el comité que busca al nuevo director ejecutivo del CEP

El CEP activó el proceso para reemplazar a Leonidas Montes en la dirección ejecutiva y conformó un comité liderado por el propio economista junto a Carlo Solari, Fernando Larraín y Carolina Matetic.

El Centro de Estudios Públicos (CEP) inició una nueva etapa tras el nombramiento de Leonidas Montes como presidente de la institución, luego de más de ocho años como director ejecutivo del think tank. Con ello, el organismo ya activó la búsqueda de quien ocupará el cargo que dejó vacante Montes.

Para ello, el Comité Ejecutivo acordó la conformación de un Comité de Búsqueda integrado por el propio Leonidas Montes, quien lo presidirá, además del vicepresidente del CEP, Carlo Solari, y los consejeros Fernando Larraín Cruzat y Carolina Matetic.

Montes es ingeniero civil industrial, licenciado en Filosofía y magíster en Ciencia Política por la Universidad Católica. Además, posee un MPhil y un PhD en Economía de la Universidad de Cambridge, en King’s College.

Carlo Solari, por su parte, es uno de los principales representantes de la familia controladora de Falabella y hasta 2023 presidió el grupo. Ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y MBA de Wharton, luego regresó a Chile donde impulsó inversiones a través de Megeve Investment. Actualmente no es sólo vicepresidente del CEP, sino también de la Fundación Paz Ciudadana.

Fernando Larraín Cruzat, de 66 años, es ingeniero comercial de la Universidad Católica y MBA de Harvard. Ingresó a LarrainVial en 1987 y en 2016 asumió la presidencia de LarrainVial SpA tras el retiro de su padre, Fernando Larraín Peña. Actualmente también preside el directorio de LarrainVial SAFI Perú y participa como director de la Bolsa de Comercio de Santiago, Watt’s S.A., Activa SpA y Fundación Las Rosas.

Carolina Matetic es ingeniera comercial con mención en administración de la Universidad de Chile. Actualmente también es directora de empresas del Grupo Matetic, integra el Consejo Directivo del CEP y participa en la Fundación Teatro del Lago. Además, forma parte de la Fundación Crecer con Todos, enfocada en promover la lectura y escritura en niños de contextos vulnerables.

El grupo comenzará a sesionar en las próximas semanas con el objetivo de analizar posibles candidatos y presentar un nombre al Consejo Directivo, a más tardar, en la próxima sesión prevista para agosto. El mecanismo será el mismo que utilizó el CEP hace ocho años cuando el propio Montes fue escogido como director ejecutivo.

La nueva etapa del CEP también estará marcada por cambios en su Consejo Directivo. Luis Enrique Yarur y Roberto Angelini dejarán sus cargos por límite de edad establecido en los estatutos de la institución. A ellos se suman Juan Andrés Camus y Juan Obach, ambos expresidentes, quienes decidieron adelantar su salida para abrir espacio a nuevas generaciones.

Las vacantes serán ocupadas por Maurizio Angelini, Juan Andrés Camus V., Macarena Obach G. e Ignacio Yarur. En paralelo, el nuevo Comité Ejecutivo del CEP -integrado por nueve de los 24 consejeros- quedó conformado por Leonidas Montes, Carlo Solari, Isabel Aninat, Fernando Larraín Cruzat, Carolina Matetic, Ramiro Mendoza, Tomás Müller, Richard von Appen e Ignacio Yarur.