Guía de Ocio: Cómics, cerámica, teatro y la campaña de Música popular

“La muerte y la doncella”, un clásico en M100

La cerámica como lenguaje contemporáneo

Formas desde el subsuelo se llama la exposición colectiva que explora el arte de la cerámica en la Sala de Arte CCU (Av. Vitacura 2680, Las Condes). El título de la muestra remite tanto al origen material de la cerámica -arcilla, minerales, sedimentos- como a un plano simbólico en el que se acumulan saberes, experiencias y procesos.Curada por el artista visual Patricio Kind Larraín, la muestra propone una mirada expandida y experimental sobre este material, entendiéndolo como un territorio donde convergen escultura, materialidad, proceso y exploración; abierto al cruce con otros lenguajes artísticos. El montaje es coral -reúne trabajos de 14 artistas- y más que una exhibición lineal, la sala se configura como un campo de interacción donde las piezas dialogan, se contrastan y se potencian mutuamente. Exposición abierta hasta el 5 de junio, entrada gratuita.