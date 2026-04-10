Guía de Ocio: Cómics, cerámica, teatro y la campaña de Música popular
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Es una de las obras cumbres de la dramaturgia latinoamericana y se presentará hasta el 19 de abril en Matucana 100. La muerte y la doncella, de Ariel Dorfman, es dirigida en esta versión por Rodrigo Bazaes, reconocido por sus trabajos en la exitosa serie Los 80 o la miniserie Isabel. La obra presenta un thriller psicológico. Un día cualquiera en los años ‘90, Gerardo, un exitoso abogado, regresa desde Santiago a su casa de veraneo.
Al quedar con el auto averiado en la carretera es ayudado por un desconocido, el doctor Roberto Miranda. La misma noche, Paulina, su esposa, cree reconocer en el desconocido la voz de su torturador. A partir de ahí se instala un profundo debate ético: ¿es legítimo buscar la justicia por las propias manos cuando las instituciones fallan? Conmueven las interpretaciones sobre el escenario, a cargo de Valentina Muhr, Julián Marras y Daniel Gallo. Funciones de jueves a domingo.
Formas desde el subsuelo se llama la exposición colectiva que explora el arte de la cerámica en la Sala de Arte CCU (Av. Vitacura 2680, Las Condes). El título de la muestra remite tanto al origen material de la cerámica -arcilla, minerales, sedimentos- como a un plano simbólico en el que se acumulan saberes, experiencias y procesos.
Curada por el artista visual Patricio Kind Larraín, la muestra propone una mirada expandida y experimental sobre este material, entendiéndolo como un territorio donde convergen escultura, materialidad, proceso y exploración; abierto al cruce con otros lenguajes artísticos. El montaje es coral -reúne trabajos de 14 artistas- y más que una exhibición lineal, la sala se configura como un campo de interacción donde las piezas dialogan, se contrastan y se potencian mutuamente. Exposición abierta hasta el 5 de junio, entrada gratuita.
Hace 20 años que la biblioteca digital MusicaPopular.cl ofrece completa información sobre música chilena y de manera gratuita. Ahora sus creadores iniciaron una campaña de donaciones por una sola vez y que durante abril busca reunir financiamiento para mantener su servidor en línea (cuesta US$ 700). Más información en su instagram @musicapopular.cl y en su sitio web.
El Carnaval del Cómic vuelve este 18 y 19 de abril al Centro Cultural El Tranque en Lo Barnechea con una propuesta gratuita y familiar que rinde homenaje a la era dorada de la historieta chilena, con íconos como Doctor Mortis, Barrabases y Mampato. Entre sus principales novedades destaca “Pokémon sinfónico”, un espectáculo en vivo donde la Orquesta Juvenil de Lo Barnechea (OJLB) interpretará la música del universo Pokémon a 30 años de su creación.
Además hay una variada programación con talleres, ilustración en vivo, cosplayers y presentaciones de libros. Av. El Tranque 10.300, Lo Barnechea.
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