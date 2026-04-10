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Cocinas con raíz: tres voces latinoamericanas que llegan a ÑAM

Entre más de una decena de invitados internacionales que vienen a la nueva edición del festival, tres chefs permiten asomarse a una misma idea: poner el origen en el centro. Desde la coctelería peruana hasta la despensa boliviana y la cocina del norte de México, sus proyectos comparten una convicción común: el producto, el territorio y las comunidades son el punto central de sus propuestas.

Por: Por Josefina Hirane

Publicado: Viernes 10 de abril de 2026 a las 15:57 hrs.

gastronomia ED Cultura
<p>Cocinas con raíz: tres voces latinoamericanas que llegan a ÑAM</p>

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