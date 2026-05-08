MBE Abogados, la nueva casa laboral de Guillermo Morales y Eugenio Besa

Tras su salida del histórico estudio jurídico que fundaron y al que pertenecieron, Morales & Besa, los abogados Guillermo Morales Errázuriz y Eugenio Besa Jocelyn–Holt ya tienen definido su futuro laboral.



Los abogados oficializaron la creación de Morales Besa y Eyzaguirre Limitada, cuyo nombre de fantasía es MBE Abogados, que se instaló en la calle Joaquin Montero, en la comuna de Vitacura.



La firma define sus áreas de práctica en el ámbito corporativo, M&A, mercado de capitales, tributario, laboral, litigios y arbitrajes, entre otras materias.

También participan en calidad de asociados los abogados Juan José Prieto, Bárbara Echaiz, Vicente Yáñez, Benjamín Reyes, Valentina Acevedo, Max Quintana y Maximilano Aravena. En calidad de consejeras participan María Elena Pinares y Katherina Richards. Y como director, Cristián Cornejo.Abogado de la Universidad de Chile y con estudios en Universidad de Chicago, Guillermo Morales trabajó en White & Case, en Estados Unidos, y luego fundó Morales & Besa en 1992. Y en ese bufete permaneció por más de 30 años, hasta que se conoció su salida en abril pasado.