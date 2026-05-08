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MBE Abogados, la nueva casa laboral de Guillermo Morales y Eugenio Besa

En la sociedad también participan como socios otros dos abogados, Valentina Morales Mimica y Manuel José Eyzaguirre. Y varios abogados en calidad de asociados.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 8 de mayo de 2026 a las 14:43 hrs.

abogados Chile
<p>MBE Abogados, la nueva casa laboral de Guillermo Morales y Eugenio Besa</p>

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