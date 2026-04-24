Guía de Ocio: Estrenos y lanzamientos imperdibles para estos días

Moral y justicia, en dilema teatral



Vaca es la obra de Guillermo Calderón que puede verse en el Teatro UC. Se trata de una aguda reflexión sobre la ceguera moral y la justicia como espectáculo, una exploración en torno a la crueldad y la compasión humana, que el dramaturgo y director pone en escena con las actuaciones de Camila Brito, Francisca Lewin, Luis Cerda y Leo Ferretti.



Tras su estreno en el festival alemán Kunstfest de Weimar en 2024 y diversas presentaciones en el extranjero, Vaca se presenta por segunda vez en nuestro país. La trama se centra en la historia de tres amigos que sobreviven a la crisis inflacionaria post-Covid repartiendo pizzas en sus motos por Santiago. Un día, uno de ellos decide ayudar a una amiga cuidando una vaca lechera en su patio trasero. Cuando la dueña del bovino desaparece, surgen dilemas para los amigos. Las funciones de la próxima semana serán el miércoles 29, jueves 30 y sábado 2 de mayo, con funciones a las 20:30 horas en la Sala Ana González. Jorge Washington 26, Ñuñoa.



Vaca es la obra de Guillermo Calderón que puede verse en el Teatro UC. Se trata de una aguda reflexión sobre la ceguera moral y la justicia como espectáculo, una exploración en torno a la crueldad y la compasión humana, que el dramaturgo y director pone en escena con las actuaciones de Camila Brito, Francisca Lewin, Luis Cerda y Leo Ferretti.Tras su estreno en el festival alemán Kunstfest de Weimar en 2024 y diversas presentaciones en el extranjero, Vaca se presenta por segunda vez en nuestro país. La trama se centra en la historia de tres amigos que sobreviven a la crisis inflacionaria post-Covid repartiendo pizzas en sus motos por Santiago. Un día, uno de ellos decide ayudar a una amiga cuidando una vaca lechera en su patio trasero. Cuando la dueña del bovino desaparece, surgen dilemas para los amigos. Las funciones de la próxima semana serán el miércoles 29, jueves 30 y sábado 2 de mayo, con funciones a las 20:30 horas en la Sala Ana González. Jorge Washington 26, Ñuñoa. www.teatrouc.cl



Otra Bronca que llega a Netflix



Tras una exitosa primera temporada, estos días aterrizó una segunda entrega de Bronca (Beef), la serie dirigida por Lee Sung Jin estrena nueva trama y está protagonizada por Carey Mulligan, Oscar Isaac, Charles Melton y Cailee Spaeny. Los choques de distintas realidades sociales en un mundo comandado por el éxito, y, sobre todo, las apariencias, muestra a dos parejas que entran en crisis y cuyos caminos se cruzan en un exclusivo club de golf.

En clave menos cómica que la primera temporada, pero también con abundantes situaciones extremas y rayando en el absurdo, y gran banda sonora, Bronca, entrega diversión intensa pero algo extenuante.



Jardines humanos en Museo Taller

Más de 20 esculturas del artista Joaquín Hidalgo se montaron en distintas áreas del museo taller ubicado en el barrio Yungay. Un diálogo que se genera entre las obras y las colecciones y espacios propios del lugar. Jardines humanos apela a la imagen del jardín como una alegoría de la sociedad, un lugar donde conviven múltiples universos y diversas sensibilidades. Fiel a la misión de transmitir la belleza de los procesos, durante los fines de semana Hidalgo estará trabajando en una escultura a partir de un tronco de 2 m de largo x 80 cm de diámetro. Una oportunidad única de observar la creación in situ.



Museo taller además inauguró recientemente la obra Clepsidra de Máximo Corvalán-Pincheira, una gran rueda de agua que instaló en su patio, una buena oportunidad para revisitar el bosque que crece en medio de la ciudad. Hasta el 28 de junio en Compañía de Jesús 2784. De martes a domingo de 10 a 18 horas. Museo taller además inauguró recientemente la obra Clepsidra de Máximo Corvalán-Pincheira, una gran rueda de agua que instaló en su patio, una buena oportunidad para revisitar el bosque que crece en medio de la ciudad. Hasta el 28 de junio en Compañía de Jesús 2784. De martes a domingo de 10 a 18 horas. Museotaller.cl Vuelve Expo Teje con más de 100 expositores

En esta nueva edición el festival de tejido moderno más grande de Chile trae un centenar de expositores, entre marcas, diseñadores y emprendedores, en Centro Parque, Las Condes. Durante este sábado y domingo Expo Teje reunirá a una escena en plena expansión, donde el tejido se posiciona como una práctica contemporánea ligada al diseño, la identidad y la creatividad, alejándose de su visión tradicional.



El evento contará con la participación de destacadas figuras del mundo del tejido, como Isabell Kraemer y Antonio de Beagle Knits, además de exponentes locales que están marcando tendencia en Chile, como el Príncipe del Crochet y Jandi Gardiazabal. Los talleres requieren inscripción previa a través del sitio oficial







En esta nueva edición el festival de tejido moderno más grande de Chile trae un centenar de expositores, entre marcas, diseñadores y emprendedores, en Centro Parque, Las Condes. Durante este sábado y domingo Expo Teje reunirá a una escena en plena expansión, donde el tejido se posiciona como una práctica contemporánea ligada al diseño, la identidad y la creatividad, alejándose de su visión tradicional.El evento contará con la participación de destacadas figuras del mundo del tejido, como Isabell Kraemer y Antonio de Beagle Knits, además de exponentes locales que están marcando tendencia en Chile, como el Príncipe del Crochet y Jandi Gardiazabal. Los talleres requieren inscripción previa a través del sitio oficial www.expoteje.cl.

Un thriller póstumo

Este jueves 23 se estrenó en Chile, Michael, la biopic autorizada de Michael Jackson. Y quizás la mejor manera de calentar motores es el extenso reportaje que la revista del New York Times le dedicó a la trastienda de este filme. La cinta —dirigida por Antoine Fuqua, producida por Graham King (Bohemian Rhapsody) y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante— llega con el apoyo del Jackson Estate, la sociedad que administra el legado del artista desde su muerte en 2009 y que ha trabajado durante años para rehabilitar una imagen marcada por las acusaciones de abuso sexual a menores.





El reportaje reconstruye cómo John Branca, abogado histórico y albacea del cantante, sacó al artista de una deuda de US$ 450 millones al momento de su muerte y lo transformó en un negocio que facturó US$ 1.000 millones solo en el primer año. También revela que el guion original de la biopic debió reescribirse porque violaba el acuerdo de 1994 con la familia Chandler —los primeros acusadores—, y que la cinta corta en 1988, antes de que estallaran los casos. Aparecen, además, el arreglo del estate con HBO para sacar Leaving Neverland de su plataforma y las críticas de Paris Jackson (su única hija) al proyecto.



El artículo lo encuentran en el NYT y se titula The Rise and Fall and Rise of Michael Jackson, y es perfecto para entender qué hay detrás de una película que ya está dando mucho que hablar en Hollywood.

“La Debutante” de Roberto Matta vuelve a debutar

Ubicado en la fachada del Museo de Artes Visuales MAVI UC, en la clásica Plaza del Mulato Gil, este fin de semana la obra de Roberto Matta vuelve a mostrarse restaurada. Realizada en 1995 y compuesta por 135 placas de cerámica policromada, la reparación de La Debutante forma parte del programa global financiado por Bank of America Art Conservation Project que apoya la restauración de obras clave del patrimonio artístico mundial, situando al título de Matta dentro de una selección de relevancia internacional.