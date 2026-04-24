Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Capital Cultura
Cultura

Guía de Ocio: Estrenos y lanzamientos imperdibles para estos días

Qué ver, qué visitar, qué leer. Venimos recargados de panoramas y novedades culturales.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 12:30 hrs.

streaming libros Cultura Arte
<p>Guía de Ocio: Estrenos y lanzamientos imperdibles para estos días</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

US$ 15.600 millones: el fondo récord que levantó Jean Salata en Asia
2
Coffee break

SII reclama casi $ 6 mil millones de impuestos a Clínica Las Condes
3
Coffee break

Las donaciones de Nicolás Ibáñez al proyecto conservacionista que maneja en Escocia
4
Coffee break

Skincare coreano, una nano biblia y una bolsa de marraquetas: los regalos que recibieron los nuevos ministros
5
Coffee break

El cuestionamiento que sacudió la junta del otro holding de la familia Angelini
6
Personaje

Patricio Dussaillant, presidente de TVN: “Cerrar el canal no es la opción del Presidente de la República”
7
Coffee break

Con Guillermo Tagle de presidente, la Red de Fundaciones Donantes toma vuelo
8
Personaje

Alejandra Martí, directora ejecutiva del GAM: “La creatividad no se detiene ante la baja del presupuesto”

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete