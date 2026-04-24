Skin care coreano, una nano biblia y una bolsa de marraquetas: los regalos que recibieron los nuevos ministros
Bufandas, cacharros de greda, bolsas con marraqueta y muchos libros recibieron los nuevos ministros en su primer mes como autoridades de gobierno.
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Bufandas, cacharros de greda, bolsas con marraqueta y muchos libros recibieron los nuevos ministros en su primer mes como autoridades de gobierno.
Según quedó registrado en el reporte de marzo de la Plataforma de Lobby, fue el canciller Francisco Pérez Mackenna quien ha recibido más regalos en las visitas que ha tenido. Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, le regaló un “cuaderno para toma de apuntes The White House Historical Association”; y su par chino, Niu Qingbao, le dio cuatro libros: Xi Jingping. La gobernación y la administración de China Tomos I, II, III y IV, así como seis entradas para el festival “TIANFU. La tierra de la abundancia”, y un lápiz metálico con soporte metálico y de madera. La embajada rusa en el país fue más práctica y sólo entregó “1 licor”, sin detallar cuál. Los representantes de Palestina e Israel también entregaron presentes: la primera regaló una bandeja mediana bañada en plata “con inscripción de felicitaciones”, mientras que Israel le dio una medalla metálica que “contiene ‘nano Biblia’”, dice la descripción en la Plataforma de Lobby. Pérez Mackenna también recibió 12 cajas de té, un cuchillo suizo, mancuernas con forma de rana, una hamaca, una caja con artículos de perfumería, una colección de cuentos irlandeses contemporáneos y una figura de tortuga de piedra y plata.
El ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, recibió un set de skin care coreano por parte del diputado de Corea del Sur, Chung Ilyoung. Mismo regalo que recibió su par de Interior, Claudio Alvarado.
Al ministro del Trabajo, Tomás Rau, la Federación Gremial Chilena de Industriales Panaderos le dio una “Bolsa con pan (marraquetas) como obsequio”.
La ministra del Deporte, Natalia Duco, también recibió varios presentes como polerones, camisetas, gorros, pelotas o una bolsa de género con logo “Sé real-Juega limpio”, de la Comisión Nacional de Control de Dopaje.
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