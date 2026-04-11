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Francisco Pérez Mackenna, canciller: “La prioridad es normalizar nuestras relaciones con EEUU, que estaban dañadas”

Cumplido ya su primer mes en el cargo, el nuevo jefe de la diplomacia chilena cierra una semana movida: además de la visita y reuniones con el gobierno argentino -en la que no se trataron temas limitrofes, dice-, explicó su agenda y lineamientos a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. En dos semanas más se reunirá con su par boliviano, con el que viajará por tierra desde la frontera hasta La Paz. Estima que el Minrel es más demandante que trabajar en Quiñenco, donde fue durante 28 años gerente general del holding de Luksic, y entre las medidas para ceñirse al recorte del 3% impuesto por Hacienda no descarta fusionar embajadas.

Por: Por Sebastián Minay y María José Gutiérrez - Foto: Jonathan Durán

Publicado: Sábado 11 de abril de 2026 a las 21:00 hrs.

Política Cancillería relaciones exteriores Estados Unidos José Antonio Kast Argentina
<p>Francisco Pérez Mackenna, canciller: “La prioridad es normalizar nuestras relaciones con EEUU, que estaban dañadas”</p>

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