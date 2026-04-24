Alejandra Martí, directora ejecutiva del GAM: “La creatividad no se detiene ante la baja del presupuesto”

El 2 de marzo, la entonces ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Gabriel Boric, Carolina Arredondo, y el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, junto a la directora ejecutiva de GAM, Alejandra Martí Olbrich, dieron el vamos al reinicio de la construcción de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral GAM.



La obra, adjudicada al consorcio GAM Moller DVC SpA por 114 mil millones -42 mil millones sobre el precio de licitación-, quedaba bajo la supervisión de la Dirección de Arquitectura del MOP y con un plazo de ejecución de 750 días corridos. Ese día la reanudación de las obras paradas desde 2018 se celebró con fotos en la obra y cascos de seguridad.





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El 11 del mismo mes vino el cambio de Gobierno y al día siguiente Alejandra Martí cumplió un año a cargo de la institución, a la que llegó a través de un proceso de selección ejecutado por la empresa HK Human Capital.



Ya en sus primeras entrevistas el entrante ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, señaló que, considerando la deficiente situación fiscal, la continuidad de la Etapa 2 peligraba y mencionó la posibilidad de abrirse a un modelo de financiamiento mixto con inversión de privados. Según explicó luego el propio Undurraga, la primera cuota comprometida por el Gobierno anterior a pagarse sería de $ 20 mil millones, pero en realidad ascendía a $ 40 mil millones, lo cual complicaba su ejecución.



El 16 de abril un oficio del Ministerio de Obras Públicas, tras una notificación oficial por parte de Culturas, confirmó la paralización de las obras y el término anticipado al contrato, lo que representaría un costo cercano a los $ 4.000 millones. “Nos enteramos el día antes porque el presidente del directorio, Jorge Andrés González (designado por el MINCAP), fue llamado por el ministro Undurraga y él convocó a directorio extraordinario online el miércoles 15 para contarnos”, cuenta Alejandra Martí sentada en su oficina, en el -1 del centro cultural.



El directorio solicitó una reunión extraordinaria con el ministro para conversar en detalle. Esta instancia tuvo lugar el pasado viernes 17 a las 13:30 en el mismo GAM y con modalidad híbrida.



“Obviamente hay pesar. Tal y como publicó la Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) en su comunicado. El directorio escuchó al ministro y se entiende el tema fiscal, pero es una decisión que no comparten”, reafirma Alejandra. “Como corporación hemos trabajado con compromiso para sacar adelante este proyecto y buscaremos nuevas fórmulas y articulaciones que permitan hacer de la Gran Sala una realidad”, apuntó la declaración oficial de la Corporación.



“El proyecto de la Gran Sala se gesta con un mandante que es el Ministerio de Cultura y un ejecutor que es el MOP. Nosotros desde GAM somos los futuros beneficiarios de la gestión de esa obra. No tomamos las decisiones y no participamos de ellas”, plantea Alejandra. La directora ejecutiva sí había tomado la iniciativa de postular el proyecto a la Ley de Donaciones, a sugerencia del ministro, con la intención de apalancar recursos de privados para pagar la primera cuota. “Lo presentamos y ahí quedó. No recibimos más información al respecto”, dice.

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Una alternativa provisoria

La obra actualmente se encuentra en un 45% de avance y de momento no hay un plan sobre la mesa. “Vamos a apoyar al ministerio y las autoridades en cualquier búsqueda de soluciones”, dice Alejandra. Explica que el proyecto retornará a Bienes Nacionales, dueños del inmueble y quienes le otorgan la concesión a GAM a renovarse cada 15 años. Este plazo se cumple en marzo de 2027 y propondrán el uso no convencional del espacio, instalando un escenario provisorio.



“GAM es el centro cultural más importante de Chile y eso hay que saberlo. Tiene una marca internacional. El Festival Santiago a Mil ha hecho lo suyo dándole vitrina. Tenemos una misión que es crecer, con la infraestructura que tenemos o con la que vayamos a tener en el futuro. Cuando llegué a GAM me di cuenta de lo que tenemos a disposición. No son grandes salas, no permiten presentar grandes espectáculos internacionales, pero sí tenemos cosas que son muy interesantes”.



Enfatiza: “La creatividad no se detiene ante la baja del presupuesto. Aquí nuestro rol es justamente ser más creativos que nunca y creo que en eso hay mucho know how. Tenemos un equipo resiliente, creativo y con una capacidad impresionante de ponerle el hombro a las situaciones que le ha tocado vivir”.



La gestora cultural y MBA, con 20 años de trayectoria, trabajó en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona y de vuelta en Chile estuvo 11 años en el Teatro Municipal de Santiago. En 2017, asumió la dirección ejecutiva de Ópera Latinoamérica, OLA, red que reúne a teatros, compañías y festivales de Iberoamérica y el Caribe. En marzo de 2025 Martí desembarcó en GAM.



Cuenta que desde los 15 años quiso dedicarse a la gestión cultural, es algo que la apasiona. Remar contra la corriente forma parte de sus labores: “La próxima semana vienen productoras a ver la Gran Sala en construcción para pensar de qué manera montar un escenario temporal y provisorio. Es una manera de ser creativo respecto a este momento. Para mí es una alternativa y la estoy empezando a conversar con las autoridades correspondientes. De aquí al próximo año esperamos tener algo. Hay muchos festivales importantes que nacieron así…”.



Describe que actualmente el espacio se encuentra en su casco de hormigón, en bruto. Habría que realizar una intervención para utilizarla y obtener los permisos. “Pero eso ya son trámites. Aquí lo importante es que, frente a un desafío, tengo un rol: que esta organización siga siendo sostenible a pesar de las dificultades. Hay que buscar soluciones y no detener la máquina. GAM no va a parar”, dice.



Con el ministro Undurraga mantiene una relación fluida, comenta la directora ejecutiva. “Él ha venido a GAM varias veces desde que asumió, ha estado encima y de mi parte ha recibido la información que necesita. Este nuevo Gobierno debería tener más agua en la piscina para atraer privados, entendiendo que es su sector. Ahí hay una expectativa. Creo que el ministro es una persona transparente y franca y práctica, que va a buscar engranajes posibles. Si hay ajuste fiscal, veamos cómo podemos compensar por el otro lado. Al menos esas son las señales que yo he visto”, destaca.

El debate público

- GAM es una institución muy querida por la ciudadanía. Generó un antes y un después en el Eje Alameda. El año pasado lo visitaron 1.690.000 personas, la cual es una cifra histórica. Me gustó mucho una carta del arquitecto Rodrigo Santamaría donde hablaba del encuentro de los distintos mundos. Aquí se produce eso. Hay una ciudadanía que le preocupa que esta obra no se termine, y es una consideración no sólo cultural. Una señora me dijo algo que me llegó al alma: “GAM es un espacio donde nos sentimos seguros y donde podemos estar”.- Hay literatura al respecto y aquí hemos tenido ocho años de la obra parada. Estamos todos conscientes de lo que pasa. La seguridad no depende de nosotros, quien está a cargo del inmueble es el MOP y Bienes Nacionales. Mi preocupación es que GAM se siga instalando como una organización exitosa, independiente que la obra se termine o no. Porque con o sin Gran Sala vamos a tener que seguir trabajando igual.



Alejandra destaca el apoyo que han recibido durante estos días por parte de actores del mundo de la cultura. “Es un sector tremendamente solidario. Yo creo que se apaña en momentos de vacas flacas, por así decirlo. Los colegas europeos, que operan con un sistema de bienestar por parte del Estado, se admiran de la creatividad latinoamericana. Y, vuelvo a decir, este Gobierno tiene cancha y arena para liderar en los aspectos de economía creativa, articulación público-privado. Están recién partiendo...”



- Hay quienes sugieren que la decisión de parar la construcción de la Etapa II es en parte ideológica, ¿qué piensas de eso?

- Es difícil mirar un proyecto cultural que tiene 16 años, que ha traspasado seis gobiernos, con pandemia, con una constructora quebrada, y decir que haya sido una decisión ideológica. No tendría por qué yo hacer ese juicio, no me corresponde. También hay otros ministerios que se verían impactados por el beneficio de terminar esta obra, como Desarrollo Social, Trabajo o Economía. Hay crecimiento en los barrios cuando se desarrollan estos proyectos. Creo que hay que ampliar la mirada y sacar el foco exclusivamente de cultura, pensar un Estado que se preocupa de su ciudadanía respecto a su bienestar.



- ¿Cómo te cae el apelativo de “octubrista” que algunos ocupan al referirse al GAM?

- Lo he dicho antes: el GAM sobrevivió hábilmente para no ser quemado. Muchos edificios, al igual que nosotros, fueron rayados y luego se pintaron. Tuvimos un conversatorio donde invitamos a artistas del grafiti y del muralismo. Cuando un niño vive en la población y quiere manifestarse artísticamente, pinta un muro. Escuchar eso de voz de Alejandro Mono González, que es Premio Nacional, nos lleva a una reflexión. Justamente estos espacios son donde tenemos que conectar quienes pensamos distinto para escucharnos. Fomenta la cohesión social, la tolerancia y es lo que GAM hizo en un momento histórico de nuestro país.



- ¿Cómo describirías el estado anímico de tu equipo?

- Por supuesto que la noticia trae un momento anímico que no es el mejor, pero este es un equipo que tiene que estar muy orgulloso del proyecto cultural que ha liderado. Cuando postulé a este cargo, también lo hicieron casi 300 personas de Chile y Latinoamérica. Y cuando entré a la organización me di cuenta de que este equipo vale oro. Hay un nivel de compromiso, de especialización, de profesionalismo, que es tremendo.

Render de la Gran Sala, Etapa II.



“Bajar el déficit a cero es una meta que nos hemos fijado a dos o tres años”

Son muchas las novedades, datos y anuncios que Alejandra Martí tiene para contar. Comparte algunas cifras que forman parte de la última cuenta pública del centro cultural: la ocupación en salas durante el mes de marzo alcanzó el 71% (en relación a un 57% el mismo mes en 2025) y los ingresos acumulados por venta de entradas crecieron un 167% durante el último año.



“El incremento de las ventas de auspicios nos permitió tener mayores ingresos. se negoció con los locatarios un aumento en los pagos. Hay marcas que se están acercando a GAM, acabo de firmar un auspicio que todavía no puedo contar, pero el 2025 fue un año tremendamente positivo. Hay mucha conciencia de cómo nos hemos ordenado, mejorado el déficit, el clima laboral, todos indicadores de una buena gestión colectiva”, comenta Alejandra.



Explica que hay un trabajo de transformación digital que incluye un área de IA. “El uso de tecnología para hacer más eficiente la gestión estaba en pañales y es algo que estamos desarrollando”, cuenta. En cuanto al organigrama se creó una gerencia comercial -antes era una jefatura- que tiene un nivel estratégico: “No solamente queremos buscar más aliados privados, sino que también tener una musculatura para entregarle un buen servicio a ese privado, porque no puedes vender humo”.



El financiamiento del centro cultural se compone en un 70% de aporte público y un 30% corresponde a autogestión. Martí asumió siete meses después de la salida de Felipe Mella y uno de los desafíos era gestionar un déficit de $ 656 millones. A la fecha éste se ha reducido en un 50%.



“Bajar el déficit a cero es una meta que nos hemos fijado a dos o tres años. Son discusiones a nivel de directorio, porque tampoco se puede asfixiar la gestión. Hemos instalado sistemas de control de gestión, ERPs que supervisan el manejo estricto del presupuesto, la transparencia y digitalización de nuestras cifras… ¿pero qué saco con reducir el déficit al 100% si no voy a poder operar? Ese equilibrio es muy importante”.

Brutalmente creativos

“Un desafío era diversificar la programación para llegar a públicos de toda índole. Nuestra fortaleza está en el segmento etario entre los 18 y los 45 años. Un 3% de la audiencia son menores de 18 años y un 13% corresponde a la tercera edad”, apunta la gestora cultural.



Están incorporando propuestas a la programación que este año bautizaron como “Brutalmente creativos”, y que combina lo clásico con mirada contemporánea hasta lo experimental, define Alejandra. “Atendiendo la misión de vender tickets, hay espectáculos más consagrados, como Una chica Almodóvar y Razones para no morir, con porcentajes de ocupación del 84%”.



La entrada de la nueva ópera es un sello que instala Martí dada su experiencia previa en OLA. Acaban de estrenar Splitting/Absence, una ópera sobre Gordon Matta-Clark. Tienen otros dos títulos para la cartelera de este año. “Es interesante distinguirse del gran repertorio del canon universal y trabajar en un plano interdisciplinario. Hay una postura curatorial de GAM”, acota la directora ejecutiva.



También se viene un ciclo de stand up comedy y otro de jazz, adelanta. En cuanto a las artes visuales también buscan diferenciarse de la oferta del sector. “Nuestra propuesta puede sumar cierto énfasis en arte, ciencia y tecnología”, apunta.



Lanzaron el ciclo de conversación Ventanal Alameda, con moderadores como Consuelo Saavedra y Blanca Lewin, que acaba de tener su tercera sesión y para la cual hicieron una alianza con RDF Media y Emisor Podcasting para emitirlo a través de su plataforma.



Otra línea activa es la formación en la industria creativa a través de dos programas: la capacitación de Pymes en conjunto con Chilecreativo que debutó el año pasado. Y el curso de seis sesiones Formación Fabula en GAM, que arrancó esta semana, y donde expositores de la productora comparten su experiencia como empresa. “Es gratuito. Se inscribieron 450 personas, todos profesionales de los cuales seleccionamos a 250 porque es el aforo que permite la sala”, cuenta Alejandra.



Además están creando un centro de residencias. “Este año vamos a recibir a compañías de teatro, proyectos comisionados, artistas en escritura de libreto… Una serie de iniciativas a las que damos sala de ensayo, apoyo profesional. En eso GAM cumple una misión, somos una especie de laboratorio o semillero”, dice la directora ejecutiva.



Ya empezó a trabajar en un corredor internacional que incluye a Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago y Montevideo. A fines de esta semana partió rumbo a Uruguay. “Estas ciudades están a pocas horas en avión. La idea es generar un tránsito al sur de América Latina”, agrega.



Respecto al entorno urbano, Martí destaca la creación de la Red Cultural Alameda que han trabajado con el Gobierno Regional y en conjunto con 47 organizaciones del sector: universidades, centros culturales y también privados. Incluso se sumó Territoria con su proyecto MUT de Santa Rosa. Hace dos meses lanzaron la plataforma redalamedacultural.cl donde están reunidas las carteleras de estas instituciones culturales.



Otra de las acciones contempla el diseño de señalética: “En grandes ciudades del mundo y de Latinoamérica, como Sao Paulo o Buenos Aires, hay una señalética que acompaña al turista y releva los espacios que son de interés. Creemos que este distrito cultural tiene gran potencial”.



Por último y proyectando el año 2027, Alejandra quiere crear un festival propio del centro cultural inspirado en los Juegos florales, certámenes literarios y artísticos tradicionales, donde Gabriela Mistral ganó su primer premio de literatura en 1914. GAM no para.