Con Guillermo Tagle de presidente, la Red de Fundaciones Donantes toma vuelo

Fue en 2024 cuando DF MAS adelantó que estaba en proceso su creación. Y ocurrió: varias familias empresarias que tienen además unidades de acción filantrópica concretaron la creación de la Red de Fundaciones Donantes de Chile (RFD), una entidad que las reúne y con la que busca intercambiar conocimiento y buenas prácticas entre las fundaciones y fortalecer el ecosistema filantrópico en el país.

Hasta ahora, la entidad computa 28 integrantes, como Colunga, Mustakis, Chile+Hoy, MC, Huneeus Quesney, entre varias. Y su directorio quedó integrado por Guillermo Tagle en la presidencia (Fundación Credicorp); Patricia Edwards en la vicepresidencia (Fundación Huella Gestión Social); María Yarur (Fundación Ya); Marion von Appen (Fundación Kawoq); Carolina del Río (Fundación Ilumina); Claudio Engel (Fundación Engel) y Magdalena Larraín (Fundación Olivo).

Hace pocas semanas incluso sacaron su propia página web, y ya establecieron redes y/o alianzas con entidades como la Comunidad de Organizaciones Solidarias, la UAI y el Cefis, el Centro de Políticas Públicas UC y el Cedis del ESE Business School.