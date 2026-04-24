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US$ 15.600 millones: el fondo récord que levantó Jean Salata en Asia

“El tono general de los inversionistas es que están muy interesados en Asia como lugar para invertir”, dijo Salata a Bloomberg.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 12:05 hrs.

<p>US$ 15.600 millones: el fondo récord que levantó Jean Salata en Asia</p>

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