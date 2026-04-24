US$ 15.600 millones: el fondo récord que levantó Jean Salata en Asia
“El tono general de los inversionistas es que están muy interesados en Asia como lugar para invertir”, dijo Salata a Bloomberg.
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El empresario de origen chileno Jean Salata, segundo en el ranking Forbes del país y radicado en Hong Kong desde 1989, cerró un nuevo fondo de private equity por US$ 15.600 millones para invertir en Asia. Es el mayor vehículo de su tipo levantado para la región, superando el récord de US$ 15.000 millones que KKR había fijado en 2021, y queda casi 40% por encima del anterior fondo asiático de EQT que cerró en US$ 11.200 millones en 2022.
La meta original, cuando el fondo se lanzó en agosto de 2024, era llegar a US$ 12.500 millones. Terminó pasando esa cifra con holgura, en medio de un escenario global volátil que ha empujado a los inversionistas a mirar más allá de Estados Unidos. Cerca del 75% del capital vino desde fuera de Asia: Estados Unidos sigue siendo la principal fuente con un 30%, pero las asignaciones desde Europa y la propia Asia crecieron más rápido en términos relativos.
“El tono general de los inversionistas es que están muy interesados en Asia como lugar para invertir”, dijo Salata a Bloomberg.
La jugada ocurre en un momento particular del sector. Bain Capital levantó US$ 10.500 millones para su sexto fondo asiático y Blackstone acumula sobre US$ 12.000 millones en su último vehículo regional. EQT, en tanto, planea triplicar sus inversiones en Asia hasta US$ 110.000 millones en los próximos cinco años, superando el despliegue en su mercado de origen, Europa.
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