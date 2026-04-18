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Ritmo Colectivo: El bar hi-fi que llegó a conquistar la noche santiaguina

Abrió hace tres semanas y la voz se corrió rápido. Ri.Co. es un listening bar que cuenta con equipamiento de alta fidelidad y una propuesta gastronómica a cargo del chef de Huggo Comedor, su local vecino. Viene además de la mano de Ri.Co. Records, una tienda de vinilos. Su horario también invita a prolongar la noche: abre de martes a sábado, de 18 a 1 am.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 19:55 hrs.

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<p>Ritmo Colectivo: El bar hi-fi que llegó a conquistar la noche santiaguina</p>

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