Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Cómo se cerró el deal entre Baker y GSI

El proceso demoró cerca de 10 meses y a diferencia de otros M&A -que suele ofrecerse uno a uno a potenciales interesados- comenzó con un Investor Day en el hotel Ritz en el que participaron cerca de 250 personas. El diseño de la operación -liderada por Jaime Besa, socio de Southern Cross-, buscaba ofrecer la cartera a la mayor cantidad de interesados posible.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 16:25 hrs.

<p>Cómo se cerró el deal entre Baker y GSI</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

De US$ 500 en el bolsillo a casi US$ 60 millones: cómo Ximena Lincolao construyó su patrimonio
2
Coffee break

Tres pizzerías chilenas se posicionan entre las 15 mejores de América Latina
3
Coffee break

El parque y viviendas subsidiables: el primer foco de proyecto Maratué
4
Coffee break

Una medalla de oro: el conflicto que enfrenta a la Federación de Rodeo chileno con Chilexpress
5
Coffee break

Antonia Rojas y María Florencia Álamos al Foro Económico Mundial
6
Punto de partida

Boris Garafulic: por qué Racional no necesita un CEO famoso
7
Por dentro

Pueblo La Dehesa, el proyecto boutique de arriendo flexible que inauguró el Grupo Altas Cumbres
8
Por dentro

El plan de expansión que lidera Davor Luksic en Croacia

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete