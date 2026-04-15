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Tres pizzerías chilenas se posicionan entre las 15 mejores de América Latina

Según el ranking 50 Top Pizza Latin America, en Río Janeiro, los restaurantes nacionales Allería, Raffaella y Brunapoli están entre las 15 mejores de Latinoamérica. Esto posiciona a Chile como una de las principales capitales de la pizzería en el continente, detrás de Brasil.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Miércoles 15 de abril de 2026 a las 14:57 hrs.

restaurantes empresas Chile Brasil
<p>Tres pizzerías chilenas se posicionan entre las 15 mejores de América Latina</p>

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