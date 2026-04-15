Tres pizzerías chilenas se posicionan entre las 15 mejores de América Latina

Según el ranking 50 Top Pizza Latin America, en Río Janeiro, los restaurantes nacionales Allería, Raffaella y Brunapoli están entre las 15 mejores de Latinoamérica. Esto posiciona a Chile como una de las principales capitales de la pizzería en el continente, detrás de Brasil.

Según el ranking 50 Top Pizza Latin America, los restaurantes nacionales Allería, Raffaella y Brunapoli están entre las 15 mejores de Latinoamérica. Esto posiciona a Chile como una de las principales capitales de la pizzería en el continente, detrás de Brasil.

Alleria, que está en Barrio Italia, se quedó con el segundo lugar. Luego viene Rafaella, ubicada en Nuestra Señora del Rosario, en el lugar 11°, y Brunapoli, en Avenida Nueva Costanera, dos posiciones más atrás. Dadas sus ubicaciones, los tres locales van a participar del concurso “50 Top Pizza World 2026” que se realizará el 15 de septiembre en Nápoles, Italia.

Junto a Alleria, Brunapoli y Raffaella, otras cuatro pizzerías nacionales figuran en el ranking de esta edición: Capri, 400 Pizzeria, Davvero y St Giovanni's, todos establecimientos ubicados en Santiago.

El 50 Top Pizza opera como una guía gastronómica especializada con ediciones regionales y un ranking global anual. En Latinoamérica, el certamen ha estado históricamente dominado por establecimientos de Brasil y Argentina. Ahora Chile se posiciona como una nueva fuerza gastronómica de pizzas a nivel continental.