Andrea Tokman dejará cargo de Economista Jefe de Quiñenco para concentrarse en funciones directivas

Tokman seguirá en los directorios de Enex y Tech Pack, filiales del grupo.

Andrea Tokman Ramos dejará el 30 de abril su cargo de economista jefe de Quiñenco, holding controlado por la familia Luksic, para concentrarse en su rol como directora de empresas.

Tokman seguirá en los directorios de Enex y Tech Pack, filiales del grupo, y mantendrá su puesto como consejera electiva de Sofofa en representación de Tech Pack. También continuará en el comité de inversiones de Amcham y en el Grupo de Política Monetaria de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Macario Valdés, gerente general de Quiñenco, valoró su paso por la compañía: “Su visión global, capacidad analítica, conocimiento técnico y calidad humana son cualidades que sin duda seguirán generando valor en los diferentes espacios en los que participa”.

Tokman estuvo 12 años en el cargo ejecutivo del holding, que agrupa activos en banca, bebidas, energía, transporte marítimo y cables, entre otros sectores.