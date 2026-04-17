Andrea Tokman dejará cargo de Economista Jefe de Quiñenco para concentrarse en funciones directivas
Tokman seguirá en los directorios de Enex y Tech Pack, filiales del grupo.
Noticias destacadas
Andrea Tokman Ramos dejará el 30 de abril su cargo de economista jefe de Quiñenco, holding controlado por la familia Luksic, para concentrarse en su rol como directora de empresas.
Tokman seguirá en los directorios de Enex y Tech Pack, filiales del grupo, y mantendrá su puesto como consejera electiva de Sofofa en representación de Tech Pack. También continuará en el comité de inversiones de Amcham y en el Grupo de Política Monetaria de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Macario Valdés, gerente general de Quiñenco, valoró su paso por la compañía: “Su visión global, capacidad analítica, conocimiento técnico y calidad humana son cualidades que sin duda seguirán generando valor en los diferentes espacios en los que participa”.
Tokman estuvo 12 años en el cargo ejecutivo del holding, que agrupa activos en banca, bebidas, energía, transporte marítimo y cables, entre otros sectores.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Martín Acero, socio director de PPU: “El desafío de la firma es la transición generacional”
El socio director del estudio de abogados iberoamericano señaló que en el transcurso de los próximos cinco años se verá un cambio importante en los liderazgos de la organización, para el cual están preparándose.
WaterMind, startup que detecta floraciones de algas nocivas, ganó la primera edición del Salmon MAS Pitch
La firma chilena, que desarrolló una plataforma con inteligencia artificial para detectar riesgos antes de que lleguen al centro de cultivo, ganó la competencia de pitch organizada por DF MAS.
Al menos $ 5.600 millones: LarrainVial anota victoria arbitral contra Antonio Jalaff y empresario deberá pagar daños y perjuicios
El laudo confirmó una serie de incumplimientos de tres sociedades del exaccionista de Patio, que frustraron los negocios del fondo “Capital Estructurado I”.
Urbani, la inmobiliaria con la mayor cartera de proyectos del sur, critica restricciones en planes reguladores de zonas céntricas que fomentan desdensificación
La empresa de Concepción, especializada en el desarrollo de proyectos para mandantes, argumenta que esta política desplaza a las familias hacia la periferia, aumenta los costos de transporte y la contaminación, y va contra la lógica de las ciudades inteligentes que deberían tender a concentrar los servicios.
Fonasa oficializa la creación del consejo que definirá su plan estratégico: quiénes son los expertos que formarán parte
En una resolución, el nuevo director nacional, César Oyarzo, señaló que es necesario "mejorar la gobernanza separando la gestión cotidiana de la institución de la orientación estratégica y su monitoreo".
BRANDED CONTENT
En “Es el momento”, el rider del Team Santander abre su historia y recorre el camino que lo llevó a la élite del ciclismo de montaña
Y como parte de esta conversación, extiende una invitación abierta a toda la comunidad a ser parte de un gran evento llamado “Desafío Gran Santiago y Cicletada Familiar ”
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete