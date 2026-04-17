Antonia Rojas y María Florencia Álamos al Foro Económico Mundial

Más que un premio, Young Global Leaders es una red. El programa agrupa a ejecutivos, fundadores, académicos y autoridades que el Foro identifica con proyección internacional. Los seleccionados provienen de cerca de 55 países.

El Foro Económico Mundial seleccionó a 118 personas para su generación 2026 de Young Global Leaders. Entre ellas, dos chilenas integrarán esta lista, que reúne a figuras menores de 40 años con trayectoria destacada y proyección internacional.

Antonia Rojas fue seleccionada por su trabajo en el rubro del venture capital. Ingeniera comercial de la UC, es cofundadora y managing partner de Attom Capital, fondo con sede en México especializado en operaciones secundarias en América Latina. Antes pasó por ALLVP y Manutara Ventures.

María Florencia Álamos llega por otra ruta. Médica cirujana y doctora en Neurociencia, cofundó Fundación KIRI y preside Ciencia Impacta. Su trabajo conecta evidencia científica con política pública y desarrollo infantil, con base académica en la UC.

Más que un premio, Young Global Leaders es una red. El programa agrupa a ejecutivos, fundadores, académicos y autoridades que el Foro identifica con proyección internacional. Los seleccionados provienen de cerca de 55 países.