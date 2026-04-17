Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

El parque y viviendas subsidiables: el primer foco de proyecto Maratué

El proyecto -que contempla unas 14 mil viviendas en el largo plazo- empezó así a dejar atrás la tramitación y entró de lleno en modo ejecución, con foco en sus primeras etapas de conservación, el Parque Maratué, y en el desarrollo de viviendas subsidiables.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 13:44 hrs.

Chile Ministros proyecto viviendas
<p>El parque y viviendas subsidiables: el primer foco de proyecto Maratué</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Tres pizzerías chilenas se posicionan entre las 15 mejores de América Latina
2
Punto de partida

Boris Garafulic: por qué Racional no necesita un CEO famoso
3
Por dentro

El plan de expansión que lidera Davor Luksic en Croacia
4
Por dentro

Pueblo La Dehesa, el proyecto boutique de arriendo flexible que inauguró el Grupo Altas Cumbres
5
Coffee break

Una medalla de oro: el conflicto que enfrenta a la Federación de Rodeo chileno con Chilexpress
6
Por dentro

Cómo la familia Yarur cerró 2025 con ganancias récord
7
Coffee break

El parque y viviendas subsidiables: el primer foco de proyecto Maratué
8
Política

Francisco Pérez Mackenna, canciller: “La prioridad es normalizar nuestras relaciones con EEUU, que estaban dañadas”

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete