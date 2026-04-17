El parque y viviendas subsidiables: el primer foco de proyecto Maratué

El proyecto -que contempla unas 14 mil viviendas en el largo plazo- empezó así a dejar atrás la tramitación y entró de lleno en modo ejecución, con foco en sus primeras etapas de conservación, el Parque Maratué, y en el desarrollo de viviendas subsidiables.

Tras la reciente ratificación del Comité de Ministros, Maratué ya empezó a mover sus piezas. Sus directores y accionistas, Claudia y Óscar Lería, viajaron esta semana a las recién inauguradas oficinas de Foster +Partners en Miami, no sólo para entregar la noticia en persona, sino para ponerse manos a la obra con la nueva fase del proyecto.

El arquitecto argentino Juan Frigerio, quien ha estado varias veces en Puchuncaví, encabezó las reuniones para avanzar en el master plan y su implementación. “Maratué es una iniciativa única en el mundo en cuanto al desarrollo de comunidades residenciales en armonía con el paisaje y protección ambiental. Tengo la convicción de que, con el tiempo, será reconocido como un caso de referencia en desarrollo sustentable con urbanidad de densidad media”, señaló Frigerio a DF MAS.

El proyecto -que contempla unas 14 mil viviendas en el largo plazo- empezó así a dejar atrás la tramitación y entró de lleno en modo ejecución, con foco en sus primeras etapas de conservación, el Parque Maratué, y en el desarrollo de viviendas subsidiables.